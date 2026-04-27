Oženio se Tiho Orlić, a brzo stiže i prinova

Glazbenik Tiho Orlić izrekao je sudbonosno 'da' dugogodišnjoj partnerici Petri, a sretnim vijestima tu nije kraj – par uskoro očekuje i prinovu
U krugu najbližih, bez velike pompe i daleko od reflektora, glazbenik Tiho Orlić prije desetak dana oženio se u rodnom Splitu. Na intimnom vjenčanju okupilo se pedesetak uzvanika, a mladenci već broje sitno do novog poglavlja – početkom kolovoza stiže im sin.
Orlić nije skrivao zadovoljstvo pa je za IN Magazin kratko opisao kako je protekao veliki dan: 'Perfektno, super, sve savršeno zapravo'. Potvrdio je i sretnu vijest o prinovi. 'Tako je, i to je istina. A što da ti kažem, cijela ova godina je, malo je reći, predobra', kazao je. Na pitanje je li spreman za novu životnu ulogu, odgovorio je bez zadrške: 'Spreman sam, hvala Bogu na svemu i naravno da smo spremni.'
Duga karijera
Glazbenik, koji danas ima 49 godina, na sceni je još od devedesetih, a široj publici najpoznatiji je po dugogodišnjoj suradnji s Markom Perkovićem Thompsonom. Tijekom više od dva desetljeća zajedničkog rada snimili su i duet 'Stari se', a Orlić se profilirao i kao cijenjeni producent.
Posljednjih godina aktivan je na više glazbenih projekata, a otkrio je i da će ove godine imati dvostruku ulogu na Melodijama Jadrana. 'Inače sam dio produkcijskog tima Melodija Jadrana već dugi niz godina, a ove godine ću biti i izvođač. Poklopila se i pjesma ove godine, ja ne idem nikada nešto na silu, samo kad se poklope stvari', objasnio je.
Uz to, potpisuje i himnu Vatrenih 'Najbolja kad je najteže', a nedavno je surađivao i sa sastavom Hrvatske ruže. 'Radio sam aranžman za njihovu novu stvar 'Slikaj mi rodni kraj'. Zanimljiva tema, Neno Ninčević je opet napravio jedan maestralan tekst. Stalno je nešto, ili radim drugima ili sebi napokon', zaključio je.