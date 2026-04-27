Oženio se Tiho Orlić, a brzo stiže i prinova

U krugu najbližih, bez velike pompe i daleko od reflektora, glazbenik Tiho Orlić prije desetak dana oženio se u rodnom Splitu. Na intimnom vjenčanju okupilo se pedesetak uzvanika, a mladenci već broje sitno do novog poglavlja – početkom kolovoza stiže im sin.

Orlić nije skrivao zadovoljstvo pa je za IN Magazin kratko opisao kako je protekao veliki dan: 'Perfektno, super, sve savršeno zapravo'. Potvrdio je i sretnu vijest o prinovi. 'Tako je, i to je istina. A što da ti kažem, cijela ova godina je, malo je reći, predobra', kazao je. Na pitanje je li spreman za novu životnu ulogu, odgovorio je bez zadrške: 'Spreman sam, hvala Bogu na svemu i naravno da smo spremni.'