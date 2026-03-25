Džebrica iz 'Lud, zbunjen, normalan': Nekad klinac iz obitelji Fazlinović, a danas pravi frajer

Radnja serije 'Lud, zbunjen, normalan' prati suživot nekoliko naraštaja Fazlinovića koji dijele stan u Sarajevu. Na čelu im je djed Izet ( Mustafa Nadarević ) , uz njega je sin Faruk , a potom unuk Damir , dok se od četvrte sezone priča širi na novu, četvrtu generaciju , Damirova sina Džebru.

Ivor Šparavalo u seriju je stigao kad je bio učenik petog razreda Katoličkog školskog centra u Sarajevu (počeo je glumiti sa sedam godina). Tada je izjavio da su mu najdraže scene bile one s legendarnim pokojnim glumcem Nadarevićem.

>> Samozatajni sin legendarnog Mustafe Nadarevića nije krenuo njegovim stopama, no otac bi sigurno bio ponosan <<

Ivor ima brata blizanca Luana, s kojim je pohađao školu slikanja L’Art Corner i redovito trenirao odbojku. Unuk pokojnog bosanskohercegovačkoga glumca Vlajka Šparavale u to vrijeme pohvalio se i time da je u školi jako popularan te da sve što zaradi nesebično potroši na sebe i brata.

U posljednje dvije sezone lik Džebre je tumačio Tarik Džinić te je jednom prilikom objavio fotografiju sa Šparavalom.