Džebrica iz 'Lud, zbunjen, normalan': Nekad klinac iz obitelji Fazlinović, a danas pravi frajer

Jedna od mnogima najomiljenijih humorističnih serija, 'Lud, zbunjen, normalan', čak 12 sezona pratila je urnebesne zgode i svakodnevicu obitelji Fazlinović. Kroz seriju je prošlo mnoštvo živopisnih likova, a među njima je bio Damirov sin Džema Branko (Džebra), kojeg je prvo igrao Bilal Hadžić, a zamijenio ga je Ivor Šparavalo
Radnja serije 'Lud, zbunjen, normalan' prati suživot nekoliko naraštaja Fazlinovića koji dijele stan u Sarajevu. Na čelu im je djed Izet (Mustafa Nadarević), uz njega je sin Faruk, a potom unuk Damir, dok se od četvrte sezone priča širi na novu, četvrtu generaciju, Damirova sina Džebru.
Unuk poznatog glumca
Ivor Šparavalo u seriju je stigao kad je bio učenik petog razreda Katoličkog školskog centra u Sarajevu (počeo je glumiti sa sedam godina). Tada je izjavio da su mu najdraže scene bile one s legendarnim pokojnim glumcem Nadarevićem.
>> Samozatajni sin legendarnog Mustafe Nadarevića nije krenuo njegovim stopama, no otac bi sigurno bio ponosan <<
Ivor ima brata blizanca Luana, s kojim je pohađao školu slikanja L’Art Corner i redovito trenirao odbojku. Unuk pokojnog bosanskohercegovačkoga glumca Vlajka Šparavale u to vrijeme pohvalio se i time da je u školi jako popularan te da sve što zaradi nesebično potroši na sebe i brata.
U posljednje dvije sezone lik Džebre je tumačio Tarik Džinić te je jednom prilikom objavio fotografiju sa Šparavalom.