Maturant Đuro iz 'Milijunaša' otkrio nam je zašto je stao na 34.000 eura i što će s nagradom

18-godišnji Đuro Hameršak u večerašnjem je nastavku kviza 'Tko želi biti milijunaš' odlučio igrati na sigurno te je nakon otvaranja 14. pitanja odustao i otišao kući s osvojenih 34 tisuće eura. Nakon kviza otkrio nam je što planira s novcem, što bi odigrao drugačije te koji mu je bio najnapetiji trenutak

U studiju Tko želi biti milijunaš? večeras je ponovno sjeo Đuro Hameršak, 18-godišnjak koji je već u prvom pojavljivanju ostavio dojam natjecatelja koji ne paničari ni kada sat otkucava, a publika napeto iščekuje.

Bez velikih gesti i dramatike, mladi zagrebački maturant u prvom dijelu kviza odgovarao je kratko i sigurno — upravo onako kako najčešće igraju kandidati koji kviz ne doživljavaju kao televizijski spektakl nego kao logički zadatak. To ga je dovelo do 14. pitanja te se nastavak ovotjednog izdanja popularnog kviza napeto iščekivao. Nakon otvaranja 14. pitanja 'vrijednog' 68.000 eura koje je glasilo: 'Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije. Ponuđeni su bili odgovori ersted, meksvel, franklin i gaus. Točan je odgovor bio gaus. No, Đuro Hameršak nije htio riskirati te je otišao doma sa sigurnih 34 000 eura. Nakon emitiranja emisije razgovarali smo s Đurom Hameršakom o tome kako izgleda sjediti nasuprot voditelju dok sat otkucava i cijeli studio čeka odluku. Što mu je bilo najteže i mijenja li se plan kad teorijsko znanje postane stvarni novac — otkrio nam je nakon izlaska nastupa u Milijunašu.