Zvijezda 'Kumova' oduševila modnim izdanjem u nijansi koja ne silazi s trona popularnosti

Veliki koncert Tereze Kesovije u Splitu okupio je publiku na Starom placu, a među glazbenim gostima večeri bila je i Ana Uršula Najev , koja je svojim nastupom dodatno naglasila emotivni karakter događaja.

Među izvođačima koji su se pridružili Terezi na pozornici bila je i Ana Uršula Najev , glumica i pjevačica koju publika posljednjih godina sve češće doživljava i kao snažno glazbeno ime. Njezin nastup s Black Coffee bio je najavljen kao posebna nota večeri, u programu koji je spojio tradiciju, splitski duh i moderniji glazbeni izraz.

Split je proteklog vikenda živio u znaku Tereze Kesovije , jedne od najvećih glazbenih diva ovih prostora, koja je na Starom placu nastupila u sklopu programa Sudamje . Koncert je od početka bio zamišljen kao velika gradska zahvala umjetnici čija je karijera desetljećima povezana s Dalmacijom, Splitom i publikom koja je njezine pjesme prihvatila kao dio vlastite glazbene memorije.

Ženstveno odijelo u čokoladno smeđoj

U tom ozračju nastup Ane Uršule Najev imao je dodatnu simboliku. Splitska glumica i pjevačica već je ranije gradila repertoar oslonjen na pjesme velikih hrvatskih glazbenih diva, među kojima su Tereza Kesovija, Gabi Novak, Josipa Lisac, Radojka Šverko i Meri Cetinić. Upravo je taj senzibilitet dobro odgovarao večeri posvećenoj Terezi i njezinu glazbenom nasljeđu.

Za ovu je prigodu talentirana Dalmatinka odabrala look savršen za pozornicu, a riječ je o odijelu: sakou i hlačama načinjenima od tkanine u hit nijansi, čokoladnosmeđoj koja već neko vrijeme je među najpopularnijima na modnoj sceni.

Nikakvo čudo jer je idealna opcija za sve one kojima je dosta vječne crne, a dobro se kombinira i s vedrim tonovima te dobro pristaje i brinetama i plavušama. Ovaj ženstveni look je zgodna Splićanka zaokružila sandalama na petu u bež nijansi i topom ispod sakoa, dok je svoju dugu kosu nosila raspuštenu te je nosila i minimalan make up.

Iako je široj publici poznata po televizijskim i kazališnim ulogama, Ana Uršula posljednjih godina sve je prisutnija i na koncertnoj sceni. Njezini nastupi s Black Coffeejem osmišljeni su kao hommage velikim ženskim imenima domaće glazbe, a u fokus stavljaju pjesme koje su obilježile različite generacije.

Za splitsku publiku takav je nastup imao i lokalnu dimenziju: Najev je glazbeno odrasla uz mediteranski izričaj, a Terezin opus, posebno pjesme snažno vezane uz Split i Dalmaciju, prirodno se uklapa u taj kontekst.