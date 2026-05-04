Zvijezda 'Kumova' oduševila modnim izdanjem u nijansi koja ne silazi s trona popularnosti

Ana Uršula Najev dobro je poznata ljubiteljima serije 'Kumovi', a za svoj nastup u Splitu uz pratnju Black Coffeeja prije koncerta Tereze Kesovije na Starom placu, dobila je samo pohvale
Veliki koncert Tereze Kesovije u Splitu okupio je publiku na Starom placu, a među glazbenim gostima večeri bila je i Ana Uršula Najev, koja je svojim nastupom dodatno naglasila emotivni karakter događaja.
Split je proteklog vikenda živio u znaku Tereze Kesovije, jedne od najvećih glazbenih diva ovih prostora, koja je na Starom placu nastupila u sklopu programa Sudamje. Koncert je od početka bio zamišljen kao velika gradska zahvala umjetnici čija je karijera desetljećima povezana s Dalmacijom, Splitom i publikom koja je njezine pjesme prihvatila kao dio vlastite glazbene memorije.
Među izvođačima koji su se pridružili Terezi na pozornici bila je i Ana Uršula Najev, glumica i pjevačica koju publika posljednjih godina sve češće doživljava i kao snažno glazbeno ime. Njezin nastup s Black Coffee bio je najavljen kao posebna nota večeri, u programu koji je spojio tradiciju, splitski duh i moderniji glazbeni izraz.
Ženstveno odijelo u čokoladno smeđoj
U tom ozračju nastup Ane Uršule Najev imao je dodatnu simboliku. Splitska glumica i pjevačica već je ranije gradila repertoar oslonjen na pjesme velikih hrvatskih glazbenih diva, među kojima su Tereza Kesovija, Gabi Novak, Josipa Lisac, Radojka Šverko i Meri Cetinić. Upravo je taj senzibilitet dobro odgovarao večeri posvećenoj Terezi i njezinu glazbenom nasljeđu.
Za ovu je prigodu talentirana Dalmatinka odabrala look savršen za pozornicu, a riječ je o odijelu: sakou i hlačama načinjenima od tkanine u hit nijansi, čokoladnosmeđoj koja već neko vrijeme je među najpopularnijima na modnoj sceni.
Nikakvo čudo jer je idealna opcija za sve one kojima je dosta vječne crne, a dobro se kombinira i s vedrim tonovima te dobro pristaje i brinetama i plavušama. Ovaj ženstveni look je zgodna Splićanka zaokružila sandalama na petu u bež nijansi i topom ispod sakoa, dok je svoju dugu kosu nosila raspuštenu te je nosila i minimalan make up.
Iako je široj publici poznata po televizijskim i kazališnim ulogama, Ana Uršula posljednjih godina sve je prisutnija i na koncertnoj sceni. Njezini nastupi s Black Coffeejem osmišljeni su kao hommage velikim ženskim imenima domaće glazbe, a u fokus stavljaju pjesme koje su obilježile različite generacije.
Za splitsku publiku takav je nastup imao i lokalnu dimenziju: Najev je glazbeno odrasla uz mediteranski izričaj, a Terezin opus, posebno pjesme snažno vezane uz Split i Dalmaciju, prirodno se uklapa u taj kontekst.