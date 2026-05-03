Najpoželjnije haljine sezone: 5 modela iz Zare koji laskaju figuri i skrivaju mane

Nova sezona donosi očekivani povratak laganih silueta i nosivih komada , ali uz vidljiv pomak prema izražajnijim detaljima. Haljine ostaju ključni komad proljetne garderobe jer nude jednostavno stiliziranje i prilagodljivost različitim prilikama.

Jednostavne haljine čistih linija vraćaju se u fokus, ali u profinjenijem izdanju. Naglasak je na neutralnim tonovima, kvalitetnim krojevima i lakoći kombiniranja – komadi koji funkcioniraju jednako dobro za posao i večernji izlazak.

Zara pritom kombinira bezvremenske krojeve s trendovskim elementima, čime potvrđuje status jednog od glavnih modnih orijentira na high street sceni.

Boho estetika ponovno jača, a ključnu ulogu imaju čipka, broderie anglaise i nježni uzorci. Takve haljine donose opušten, ali dotjeran izgled, idealan za putovanja i toplije dane.

Prugice se pojavljuju u različitim varijacijama – od klasičnih okomitih koje vizualno izdužuju figuru, do razigranih horizontalnih i dijagonalnih koje stvaraju dinamičan efekt. Posebno su zanimljive kombinacije kontrastnih boja ili neočekivanih širina linija, koje jednostavnoj haljini daju modni zaokret bez pretjerivanja.

Prugice i točkice vraćaju se kao provjereni klasici , ali u modernim interpretacijama.

Točkice, s druge strane, donose dozu retro šarma , ali u modernijem, pročišćenom izdanju. Umjesto sitnih, gusto raspoređenih uzoraka, naglasak je često na većim, rjeđe raspoređenim točkama koje djeluju grafički i upečatljivo. Takvi modeli balansiraju između ženstvenosti i suvremenog minimalizma.

Nabori dolaze u različitim varijacijama – od sitnih, gotovo plisiranih detalja koji daju dinamiku tkanini, do izraženijih drapiranja koja naglašavaju struk i prate liniju tijela. Upravo ta konstrukcija čini ih vizualno zanimljivima, ali i zahvalnima za nošenje jer diskretno oblikuju figuru.

Zara ih u aktualnoj ponudi interpretira kroz lagane materijale koji se kreću pri hodu, stvarajući dojam lepršavosti i elegancije bez pretjerane formalnosti. Često su dodatno naglašene detaljima poput otvorenih leđa, tankih naramenica ili asimetričnih rezova, što im daje suvremen, pomalo senzualan karakter.

Takve haljine lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije, a uz ravne sandale djeluju opušteno, dok uz potpetice i minimalistički nakit dobivaju sofisticiraniji ton.