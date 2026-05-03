SEZONSKI ADUTI

Najpoželjnije haljine sezone: 5 modela iz Zare koji laskaju figuri i skrivaju mane

I. B.

03.05.2026 u 07:04

Jeanette Madsen
Jeanette Madsen Izvor: Profimedia / Autor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Zara je već definirala kako će izgledati nova sezona proljeće/ljeto, a pet trendova haljina dominira ponudom i brzo nestaje s polica. Fokus je na spoju minimalizma i razigranih detalja koji podižu svakodnevni stil

Nova sezona donosi očekivani povratak laganih silueta i nosivih komada, ali uz vidljiv pomak prema izražajnijim detaljima. Haljine ostaju ključni komad proljetne garderobe jer nude jednostavno stiliziranje i prilagodljivost različitim prilikama.

vezane vijesti

Zara pritom kombinira bezvremenske krojeve s trendovskim elementima, čime potvrđuje status jednog od glavnih modnih orijentira na high street sceni.

Minimalizam s pomakom

Jednostavne haljine čistih linija vraćaju se u fokus, ali u profinjenijem izdanju. Naglasak je na neutralnim tonovima, kvalitetnim krojevima i lakoći kombiniranja – komadi koji funkcioniraju jednako dobro za posao i večernji izlazak.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
Minimalističke haljine iz Zare Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Boho detalji i romantični elementi

Boho estetika ponovno jača, a ključnu ulogu imaju čipka, broderie anglaise i nježni uzorci. Takve haljine donose opušten, ali dotjeran izgled, idealan za putovanja i toplije dane.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
    +4
Zarine boho haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Uzorci koje privlače pažnju

Prugice i točkice vraćaju se kao provjereni klasici, ali u modernim interpretacijama.

Prugice se pojavljuju u različitim varijacijama – od klasičnih okomitih koje vizualno izdužuju figuru, do razigranih horizontalnih i dijagonalnih koje stvaraju dinamičan efekt. Posebno su zanimljive kombinacije kontrastnih boja ili neočekivanih širina linija, koje jednostavnoj haljini daju modni zaokret bez pretjerivanja.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
Prugaste haljine iz Zare Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Točkice, s druge strane, donose dozu retro šarma, ali u modernijem, pročišćenom izdanju. Umjesto sitnih, gusto raspoređenih uzoraka, naglasak je često na većim, rjeđe raspoređenim točkama koje djeluju grafički i upečatljivo. Takvi modeli balansiraju između ženstvenosti i suvremenog minimalizma.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
    +7
Zara točkaste haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Haljine s laskavim naborima

Nabori dolaze u različitim varijacijama – od sitnih, gotovo plisiranih detalja koji daju dinamiku tkanini, do izraženijih drapiranja koja naglašavaju struk i prate liniju tijela. Upravo ta konstrukcija čini ih vizualno zanimljivima, ali i zahvalnima za nošenje jer diskretno oblikuju figuru.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
Nabrane haljine iz Zare Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Zara ih u aktualnoj ponudi interpretira kroz lagane materijale koji se kreću pri hodu, stvarajući dojam lepršavosti i elegancije bez pretjerane formalnosti. Često su dodatno naglašene detaljima poput otvorenih leđa, tankih naramenica ili asimetričnih rezova, što im daje suvremen, pomalo senzualan karakter.

Takve haljine lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije, a uz ravne sandale djeluju opušteno, dok uz potpetice i minimalistički nakit dobivaju sofisticiraniji ton.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PAZILA NA DETALJE

PAZILA NA DETALJE

Melania Trump nadmašila je samu sebe: Ova četiri izdanja obilježila su susrete s kraljevskim parom
SVI ĆE IH NOSITI

SVI ĆE IH NOSITI

Zaboravite na visoke pete: Najudobnije sandale 2000-ih napokon su se vratile
JASNI ODGOVORI

JASNI ODGOVORI

Stižu velike promjene: Ova četiri znaka danas ulaze u potpuno novu životnu fazu

najpopularnije

Još vijesti