Zbogom kratkoj kosi: Sharon Stone oduševila promjenom imidža i mladolikim izgledom

Holivudska glumica Sharon Stone ponovno je u središtu pozornosti nakon što se pojavila na događanju u Los Angelesu, gdje je njezin mladolik izgled potaknuo novi val nagađanja o estetskim zahvatima
Stone (68) već godinama otvoreno govori o starenju i pritiscima industrije, no svaki njezin javni nastup iznova izaziva rasprave o tome kako održava svoj izgled. Ovoga puta pažnju je privukla na TCM Classic Film Festivalu u Los Angelesu.
68-godišnja glumica prisustvovala je projekciji filma 'The Misfits' u subotu, odabravši sofisticiranu potpuno bijelu kombinaciju koja je spajala klasično krojenje s modernim prizvukom.
Njezino trodijelno odijelo sastojalo se od oštro krojenog sakoa slojevitog preko pripijenog prsluka, kombiniranog s hlačama širokih nogavica koje su dodatno izdužile njezinu figuru.
Monokromatska paleta dala je izgledu čist i profinjen dojam, dok su bijele mokasine s blok potpeticom dodale opušten, suvremen završetak.
Zadržavajući suzdržan stil, Sharon je kombinaciju upotpunila nježnim zlatnim nakitom i strukturiranom bijelom torbicom, prepuštajući fokus preciznom kroju odjeće.
Ipak, njezino elegantno odijelo zasjenila je značajna promjena imidža. Od kratke frizure koju godinama njeguje Stone se oprostila u korist popularne lob frizure koja je dodatno naglasila njezin mladoliki izgled.
Dio publike uvjeren je da iza njezina izgleda stoje estetski zahvati, dok drugi ističu kako je riječ o prirodnom starenju i zdravom načinu života.
Slične rasprave Sharon Stone prate već godinama, osobito nakon pojavljivanja na javnim događanjima ili objava na društvenim mrežama.
Jasna poruka o starenju
Glumica je u više navrata naglasila da ne pristaje na diktat mladolikosti te otvoreno kritizira strah od starenja. U nedavnim istupima poručila je da društvo i dalje previše pažnje pridaje izgledu, umjesto iskustvu i osobnosti.
Istodobno, njezine fotografije bez filtera i šminke redovito dobivaju podršku obožavatelja, koji hvale njezinu autentičnost i samopouzdanje.
Zvijezda filma 'Sirove strasti' ranije je otkrila da su je liječnici poticali na razne estetske zahvate, uključujući i facelifting, no na kraju je odlučila prihvatiti prirodniji pristup.
'Ne mogu vam reći koliko me liječnika pokušalo nagovoriti na facelifting', rekla je u jednom ranijem intervjuu. 'Čak sam dopustila da me netko uvjeri u to, ali kad sam pogledala svoje fotografije, pomislila sam: što bi oni to uopće podigli?'
Za Sharon, starenje je iskustvo koje treba živjeti, a ne mu se opirati. Otvoreno govori o samopouzdanju koje dolazi s godinama, objašnjavajući: 'U umjetnosti dobrog starenja postoji određena seksualnost u tim nesavršenostima. To je senzualno.'
Njezin posljednji izlazak uslijedio je nakon nedavne objave na društvenim mrežama koja je također privukla pažnju, kada je s obožavateljima podijelila fotografiju u bikiniju.