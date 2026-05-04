Zbogom kratkoj kosi: Sharon Stone oduševila promjenom imidža i mladolikim izgledom

Holivudska glumica Sharon Stone ponovno je u središtu pozornosti nakon što se pojavila na događanju u Los Angelesu, gdje je njezin mladolik izgled potaknuo novi val nagađanja o estetskim zahvatima

Stone (68) već godinama otvoreno govori o starenju i pritiscima industrije, no svaki njezin javni nastup iznova izaziva rasprave o tome kako održava svoj izgled. Ovoga puta pažnju je privukla na TCM Classic Film Festivalu u Los Angelesu. 68-godišnja glumica prisustvovala je projekciji filma 'The Misfits' u subotu, odabravši sofisticiranu potpuno bijelu kombinaciju koja je spajala klasično krojenje s modernim prizvukom.

Njezino trodijelno odijelo sastojalo se od oštro krojenog sakoa slojevitog preko pripijenog prsluka, kombiniranog s hlačama širokih nogavica koje su dodatno izdužile njezinu figuru. Monokromatska paleta dala je izgledu čist i profinjen dojam, dok su bijele mokasine s blok potpeticom dodale opušten, suvremen završetak.

Sharon Stone Izvor: Profimedia / Autor: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia



Zadržavajući suzdržan stil, Sharon je kombinaciju upotpunila nježnim zlatnim nakitom i strukturiranom bijelom torbicom, prepuštajući fokus preciznom kroju odjeće. Ipak, njezino elegantno odijelo zasjenila je značajna promjena imidža. Od kratke frizure koju godinama njeguje Stone se oprostila u korist popularne lob frizure koja je dodatno naglasila njezin mladoliki izgled. Dio publike uvjeren je da iza njezina izgleda stoje estetski zahvati, dok drugi ističu kako je riječ o prirodnom starenju i zdravom načinu života. Slične rasprave Sharon Stone prate već godinama, osobito nakon pojavljivanja na javnim događanjima ili objava na društvenim mrežama.

Jasna poruka o starenju Glumica je u više navrata naglasila da ne pristaje na diktat mladolikosti te otvoreno kritizira strah od starenja. U nedavnim istupima poručila je da društvo i dalje previše pažnje pridaje izgledu, umjesto iskustvu i osobnosti. Istodobno, njezine fotografije bez filtera i šminke redovito dobivaju podršku obožavatelja, koji hvale njezinu autentičnost i samopouzdanje. Zvijezda filma 'Sirove strasti' ranije je otkrila da su je liječnici poticali na razne estetske zahvate, uključujući i facelifting, no na kraju je odlučila prihvatiti prirodniji pristup.