U BIJELOM ODIJELU

Zbogom kratkoj kosi: Sharon Stone oduševila promjenom imidža i mladolikim izgledom

I. B.

04.05.2026 u 07:41

Sharon Stone
Sharon Stone Izvor: Profimedia / Autor: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Holivudska glumica Sharon Stone ponovno je u središtu pozornosti nakon što se pojavila na događanju u Los Angelesu, gdje je njezin mladolik izgled potaknuo novi val nagađanja o estetskim zahvatima

Stone (68) već godinama otvoreno govori o starenju i pritiscima industrije, no svaki njezin javni nastup iznova izaziva rasprave o tome kako održava svoj izgled. Ovoga puta pažnju je privukla na TCM Classic Film Festivalu u Los Angelesu.

68-godišnja glumica prisustvovala je projekciji filma 'The Misfits' u subotu, odabravši sofisticiranu potpuno bijelu kombinaciju koja je spajala klasično krojenje s modernim prizvukom.

vezane vijesti

Njezino trodijelno odijelo sastojalo se od oštro krojenog sakoa slojevitog preko pripijenog prsluka, kombiniranog s hlačama širokih nogavica koje su dodatno izdužile njezinu figuru.

Monokromatska paleta dala je izgledu čist i profinjen dojam, dok su bijele mokasine s blok potpeticom dodale opušten, suvremen završetak.

Sharon Stone
  • Sharon Stone
  • Sharon Stone
  • Sharon Stone
Sharon Stone Izvor: Profimedia / Autor: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Zadržavajući suzdržan stil, Sharon je kombinaciju upotpunila nježnim zlatnim nakitom i strukturiranom bijelom torbicom, prepuštajući fokus preciznom kroju odjeće.

Ipak, njezino elegantno odijelo zasjenila je značajna promjena imidža. Od kratke frizure koju godinama njeguje Stone se oprostila u korist popularne lob frizure koja je dodatno naglasila njezin mladoliki izgled.

Dio publike uvjeren je da iza njezina izgleda stoje estetski zahvati, dok drugi ističu kako je riječ o prirodnom starenju i zdravom načinu života.

Slične rasprave Sharon Stone prate već godinama, osobito nakon pojavljivanja na javnim događanjima ili objava na društvenim mrežama.

Jasna poruka o starenju

Glumica je u više navrata naglasila da ne pristaje na diktat mladolikosti te otvoreno kritizira strah od starenja. U nedavnim istupima poručila je da društvo i dalje previše pažnje pridaje izgledu, umjesto iskustvu i osobnosti.

Istodobno, njezine fotografije bez filtera i šminke redovito dobivaju podršku obožavatelja, koji hvale njezinu autentičnost i samopouzdanje.

Zvijezda filma 'Sirove strasti' ranije je otkrila da su je liječnici poticali na razne estetske zahvate, uključujući i facelifting, no na kraju je odlučila prihvatiti prirodniji pristup.

'Ne mogu vam reći koliko me liječnika pokušalo nagovoriti na facelifting', rekla je u jednom ranijem intervjuu. 'Čak sam dopustila da me netko uvjeri u to, ali kad sam pogledala svoje fotografije, pomislila sam: što bi oni to uopće podigli?'

Za Sharon, starenje je iskustvo koje treba živjeti, a ne mu se opirati. Otvoreno govori o samopouzdanju koje dolazi s godinama, objašnjavajući: 'U umjetnosti dobrog starenja postoji određena seksualnost u tim nesavršenostima. To je senzualno.'

Njezin posljednji izlazak uslijedio je nakon nedavne objave na društvenim mrežama koja je također privukla pažnju, kada je s obožavateljima podijelila fotografiju u bikiniju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OVO SU SIMPTOMI

OVO SU SIMPTOMI

Od umora do žeđi: Ove skrivene znakove povišenog šećera mnogi mjesecima ne prepoznaju
kOFEINSKI LIMIT

kOFEINSKI LIMIT

Koliko je kave 'dosta'? Stručnjaci otkrivaju granicu nakon koje kofein prestaje biti naš saveznik
LUKSUZAN DODATAK

LUKSUZAN DODATAK

Ovaj model torbe godinama ne izlazi iz mode, a nose ga Anne Hathaway i Kate Middleton

najpopularnije

Još vijesti