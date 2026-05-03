Lindsey Vonn u izdanju koje dokazuje samo jedno: Čokoladna smeđa je apsolutni vladar sezone

Posljednjih se dana slavna skijašica, Lindsey Vonn sve češće pojavljuje u javnosti u efektnim modnim izdanjima, a nakon crvenog odijela u kojem je na štakama stigla na snimanje emisije u New Yorku i pokupila komplimente, sada je ponovno oduševila modnim izborom. Zablistala je na ekskluzivnom njujorškom partyju koji su uoči Met Gale organizirali Jeff Bezos i Lauren Sanchez
Premda se posljednjih mjeseci oporavlja od teške ozljede noge zbog koje hoda na štakama, bivša olimpijska pobjednica Lindsey Vonn ni u jednom trenutku ne pristaje na modne kompromise.
Na prestižnom pre-Met Gala partyju pojavila se u izdanju koje je savršeno utjelovilo luksuznu jednostavnost, ali i najveći trend godine - čokoladnu smeđu boju.
Minimalizam s maksimalnim učinkom
Lindsey je za ovu prigodu odabrala slinky maksi haljinu koja prati liniju tijela, izrađenu od blago svjetlucavog, rastezljivog materijala. Dugih rukava i zatvorenog dekoltea, ova haljina dokazuje da je zimska zagasita paleta besprijekorno prešla u proljetnu sezonu. Prema modnim stručnjacima, čokoladna smeđa ('chocolate brown') postala je 'nova crna', boja koja zrači nenametljivom elegancijom i takozvanim quiet luxury duhom.
Statement detalji koji čine razliku
Kako bi 'razbila' monotoniju jedne boje i vizualno naglasila struk, Vonn je haljinu uparila sa širokim, robusnim tamnosmeđim remenom s upečatljivom, zlatnom XL kopčom. Ovaj detalj dao je cijelom looku blagi vintage prizvuk i savršeno se uklopio uz njezin elegantni, muški ručni sat.
Kombinaciju je zaokružila klasičnim slingback salonkama u crnoj boji od lakirane kože, s tankom i oštrom potpeticom. Iako hodanje na visokim potpeticama uz pomoć štaka zvuči kao nemoguća misija, Lindsey je to odradila sa širokim osmijehom, spremna za svoj dugoočekivani prolazak slavnim stepenicama Met muzeja.