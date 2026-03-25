U Zaru su stigle najlaskavije točkaste haljine za proljeće i teško im je odoljeti

M.D.

25.03.2026 u 06:00

Zara - haljina s točkicama
Zara - haljina s točkicama Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Točkice se vraćaju na velika vrata, a Zara ih je pretvorila u ključni trend za proljeće i ljeto 2026., predstavivši haljine ukrašene ovim ponovno trendi uzorkom

Točkice su se vratile. I to ne suptilno, nego kao jedan od ključnih uzoraka sezone te on već sada diktira ritam proljetnih kombinacija. Zara je to vrlo jasno prepoznala pa je u novu kolekciju uvrstila 11 haljina koje ovaj klasični print vraćaju u fokus, ali u modernijem i razigranijem izdanju.

Nakon što je modna kuća Carolina Herrera stavila točkice u središte revije na madridskom Plaza Mayoru, bilo je samo pitanje trenutka u kojem će high street odgovoriti. Zara je to učinila brzo i efektno, ponudivši modele koji konkuriraju i znatno luksuznijim brendovima.

Točkice su jedan od rijetkih uzoraka koji nikad ne izlazi iz mode, ali svako malo doživi novi uzlet. Njihova popularnost posebno se vezuje uz pedesete godine prošlog stoljeća, eru pin-up estetike i zlatnog doba Hollywooda, no kroz desetljeća su ih prigrlile i brojne ikone stila – od princeze Diane i Kate Middleton do Julije Roberts u filmu 'Zgodna žena' i Due Lipe.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Novi val klasike

Ove sezone točkice dolaze u osvježenim verzijama. Zaboravite isključivo sitni crno-bijeli uzorak – sada su tu i varijacije u različitim veličinama, bojama i čak 'razlivenim' oblicima koji naginju boho estetici.

U Zari se tako mogu pronaći dugi, midi i kratki modeli, od minimalističkih do efektnih krojeva s korzetnim detaljima, kao i lepršave slip haljine. Neki modeli koriste točkice kao dominantan uzorak dok ih drugi uvode suptilnije, primjerice detaljima poput marame ili samo na donjem dijelu.

Zara - točkaste haljine Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Kako ih nositi

Svestranost je jedan od glavnih aduta ovog trenda. Duga haljina na točkice lako postaje izbor za svečanije prilike poput vjenčanja, a mini verzija uz predimenzioniranu kožnu jaknu bit će pun pogodak za večernji izlazak ili večeru s prijateljicama.

Upravo u toj prilagodljivosti leži razlog zbog kojeg točkice ne poznaju dob ni sezonska ograničenja. Kako ističu modne urednice, riječ je o uzorku koji se uvijek vraća, ali svaki put u novom ruhu.

