Stogodišnjaci ih ne preskaču: Sedam navika koje se povezuju s dugim životom

Legendarni David Attenborough nedavno je napuhao 100 svjećica na torti, a njegov je 'okrugli' rođendan ponovno otvorio pitanje što doista stoji iza dugog, ali i zdravog života

Slavni britanski prirodoslovac i TV autor David Attenborough 8. svibnja proslavio je 100. rođendan, a njegov životni ritam mnogima je postao povod za razmišljanje o tajnama dugovječnosti.

Dio odgovora krije se u genetici, no stručnjaci sve češće ističu da svakodnevne navike imaju golem utjecaj na to kako starimo. Neka istraživanja sugeriraju da način života može imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja u starijoj dobi. No dulji život ne znači nužno i zdraviji život. Za razliku od očekivanog životnog vijeka, koji pokazuje koliko dugo osoba može živjeti, očekivani životni vijek u dobrom zdravlju odnosi se na godine provedene bez kroničnih bolesti, invaliditeta ili kognitivnog propadanja. Kako piše Daily Mail, male promjene poput redovitog kretanja, kvalitetnog sna, društvenih kontakata i boljeg upravljanja stresom mogu imati velik utjecaj na starenje. Druženje nije luksuz, nego važna navika Jedna od navika koje se često povezuju s dugovječnošću jest redovito druženje. Istraživanja su pokazala da osobe u 80-ima koje se svakodnevno druže imaju manji rizik od smrti u idućih pet godina. Čak i povremeno druženje može imati pozitivan učinak, no znanstvenici ističu da se korist povećava što su društveni kontakti češći. Usamljenost se, s druge strane, sve češće povezuje s negativnim promjenama u organizmu. Kronična usamljenost može potaknuti stresni odgovor tijela, povećati razinu kortizola i utjecati na imunološki sustav. Takvo stanje može pridonijeti upalama u tijelu te povećati rizik od demencije, bolesti srca i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

David Attenborough Izvor: EPA / Autor: TOLGA AKMEN



Manje crvenog i prerađenog mesa Prehrana ima jednu od ključnih uloga u zdravom starenju. Prehrana bogata ultraprerađenom hranom povezuje se s većim rizikom od srčanog i moždanog udara, kao i kognitivnog pada. No nije važno samo što izbacujemo iz prehrane, nego i što u nju dodajemo. Cjelovite žitarice, maslinovo ulje, riba, nemasno meso, mahunarke, orašasti plodovi, sjemenke i lisnato zeleno povrće često se navode kao temelj prehrane koja podržava zdravlje srca, mozga i mišića.

