Mnogi ove biljke sade zbog ljepote, a onda shvate da su napravili strašnu pogrešku

Neke trajnice na prvi pogled djeluju kao idealan izbor za vrtove jer traže vrlo malo brige, ali s vremenom se mogu toliko proširiti da potisnu gotovo sve ostale biljke

Volimo biljke koje uspijevaju bez puno njege, no neke s time odu korak predaleko.

Mnoge od njih, koje su godinama bile omiljen izbor za vrt, vrlo agresivno se šire, duboko ulaze u gredice i guše druge nasade, a kad izmaknu kontroli, njihovo uklanjanje postaje prava muka. Neke od ovih atraktivnih trajnica smatraju se invazivnima jer nekontrolirano rastu i brzo se šire na više načina, poput sjemena, puzavih stabljika i korijenja. Također istiskuju domaće biljke, na koje se divlje životinje oslanjaju za hranu i sklonište. Neke pak vrste jednostavno agresivno bujaju. Dakle, iako tehnički nisu invazivne, prava je muka nositi se s njima jer guše druge biljke.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

Osim toga, sve ove biljke možete kupiti u mnogim rasadnicima i online trgovinama, tako da možda nećete ni shvatiti da su problematične sve dok vam ne preuzmu vrt, stoga prije sadnje dobro provjerite o kakvoj se vrsti radi. U svakom slučaju, iskusni vrtlari kažu da prilikom odabira biljaka nije dovoljno gledati samo izgled i jednostavnost održavanja. Neke od najprivlačnijih trajnica mogu se pokazati kao najupornije i najproblematičnije, osobito ako im uvjeti odgovaraju, pa prije sadnje vrijedi provjeriti koliko se brzo šire i mogu li postati problem u vrtu. Evo koje vrste biste trebali izbjegavati saditi u vrtnim gredicama: Đurđica Đurđica, botaničkog naziva Convallaria majalis, mnogima je omiljena zbog sitnih mirisnih i zvonolikih cvjetova koji se pojavljuju u proljeće. No iza nježnog izgleda krije se biljka koja se vrlo agresivno širi podzemnim vriježama i upravo zato u brojnim područjima slovi kao problematična. Ako je baš želite u vrtu, mnogo je sigurnije držati je u posudama. Engleski bršljan Engleski bršljan, odnosno Hedera helix, često se sadi kao pokrivač tla ili penjačica, ali riječ je o iznimno agresivnoj biljci koja podnosi gotovo sve uvjete, od punog sunca do duboke sjene. Može se proširiti na velik prostor, prekriti gotovo sve pred sobom, oštetiti zidove i stvoriti zaklon za komarce. Ako vam se sviđa njezin izgled, bolji je izbor kao sobna biljka nego kao vrsta za vrt. Mali zimzelen Mali zimzelen ili Vinca minor popularan je pokrivač tla s lijepim ljubičastim cvjetovima, ali problem je u tome što njegove polegle stabljike puštaju korijen dok pužu tlom. Tako s vremenom stvara guste tepihe koji uguše druge biljke i pretvore gredicu u jednovrsnu površinu.