Na meti manipulatora: Tri horoskopska znaka koja svima slijepo vjeruju

Neki ljudi lakše vjeruju drugima i u svemu prvo traže dobro, a prema astrološkim tumačenjima, ta se osobina osobito često povezuje s Ribama, Ovnovima i Strijelcima

U astrološkom smislu idealna ravnoteža bila bi negdje između pretjerane naivnosti i stalne sumnjičavosti. No nisu svi horoskopski znakovi jednako oprezni kada je riječ o povjerenju.

Neki prvo analiziraju, drugi se dugo drže po strani, a treći se gotovo bez zadrške prepuštaju ljudima, planovima i obećanjima. Astrolozi su izdvojili tri znaka koji više vjeruju srcem, a ne dokazima. Pred vama je astrološka analiza namijenjena isključivo zabavi i ne temelji se na znanstvenim dokazima, istraživanjima ili provjerenim psihološkim spoznajama. Tri znaka smatra se osobito lakovjernima: Ribe, Ovna i Strijelca. Iako je riječ o zabavnom astrološkom sadržaju, njihova se objašnjenja dobro uklapaju u šire opise tih znakova u popularnoj astrologiji: Ribe se često povezuju s empatijom i osjetljivošću, Ovan s impulzivnošću i akcijom, a Strijelac s optimizmom, slobodom i vjerom u velike planove. Strijelca se tako opisuje kao znak povezan s istraživanjem, filozofijom i dalekim putovanjima dok su Ribe često prikazane kao emotivne, intuitivne i duboko osjetljive.

Eva Longoria rođena je u znaku Ribe 15. ožujka 1975. Izvor: EPA / Autor: Connor Terry

Ribe: Vjeruju jer im to daje snagu Ribe se u astrologiji tradicionalno opisuju kao suosjećajne, blage, osjetljive i sklone razumijevanju tuđih slabosti. Upravo zato često brzo poklanjaju povjerenje, čak i ljudima koje drugi znakovi možda ne bi tako lako pustili blizu. Problem nastaje kada se njihova dobrota iskoristi. Razočaranje tada može biti veliko, ali Ribe se ni nakon lošeg iskustva ne odriču lako vjere u dobro. Njima povjerenje nije samo rizik, nego i način na koji ostaju povezane s ljudima. Ako nekome posude novac, pruže pomoć ili daju drugu priliku, važno im je vidjeti da se dobrota može vratiti dobrim. Kada se to dogodi, osjećaju dvostruko zadovoljstvo: prvo zato što su pomogle, a zatim zato što se pokazalo da za povjerenje nisu trebale dodatne garancije. Čak i kada se situacija završi loše, Ribe će često pokušati pronaći objašnjenje. Umjesto da odmah zaključe da ih je netko izigrao, spremne su same sebi ponuditi niz razloga zbog kojih druga osoba možda nije mogla održati riječ. Za Ribe se često ističe njihova emotivna, kreativna i intuitivna priroda, što se dobro nadovezuje na ovu sliku znaka koji snažno reagira na tuđe emocije.

Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Ovan: Nema vremena za sumnju Ovan na prvi pogled ne djeluje kao netko tko će lako nasjesti na nešto. Njegova energija, odlučnost i borbenost često stvaraju dojam osobe koja zna što želi i ne dopušta da je drugi vode. No baš ta izravnost može biti razlog zbog kojeg ponekad previdi važne signale. Kada Ovan u nešto vjeruje, ide prema cilju punom snagom. Ne gubi vrijeme na predugo analiziranje motiva drugih ljudi, a sumnju često doživljava kao prepreku, ne kao zaštitni mehanizam. U tome je njegova snaga, ali i slabost. U ljubavi se to može posebno jasno vidjeti. Dok Ovan već zamišlja zajedničku budućnost i poduzima konkretne korake, druga strana možda šalje signale da stvari nisu tako stabilne. On ih, međutim, može preskočiti jer je usmjeren na ishod u koji želi vjerovati. Dobro je poznato i to da se Ovan ubraja u vatrene znakove s Lavom i Strijelcem, a oni se u astrologiji obično povezuju s energijom, akcijom i naglašenim impulsom.

Katie Holmes je Strijelac, rođena je 18. prosinca 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

