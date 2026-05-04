Od Chanela do Adidasa: Ovo su najtraženiji modni komadi na svijetu

Od viralne Saint Laurent jakne do Adidas trenirke koja je eksplodirala na društvenim mrežama – Lyst Index za početak 2026. otkriva koji komadi trenutno diktiraju modu i što ih je dovelo na sam vrh
Moda više ne funkcionira po starim pravilima. Prema najnovijem Lyst Indexu, koji analizira ponašanje više od 160 milijuna kupaca kroz pretrage, prodaju i online vidljivost, najtraženiji komadi nisu nužno najskuplji, nego oni koji su najprisutniji u kulturi. Kako navode iz Lysta, novi model temelji se na tri ključna faktora – ‘Desire’, ‘Demand’ i ‘Discovery’, odnosno želji, potražnji i načinu na koji kupci otkrivaju proizvode. ‘Generirati trenutak manje je važno od zadržati pažnju i pretvoriti je u kupnju’, ističu u izvješću.
Što se nosi
Popis najtraženijih komada za prvo tromjesečje 2026. jasno pokazuje novi smjer mode, a luksuz i high street nikad nisu bili bliže. Na vrhu je viralna jakna iz Sainta Laurenta, dok Chanel dominira s dva proizvoda – cipelama i reinterpretacijom svoje kultne torbe. Među najtraženijima našao se i Adidas Chinese Style Track Top, koji je zabilježio snažan rast interesa, čak 960 posto posto u ožujku.
Posebno je zanimljivo da se na listi nalazi i platnena torba iz Trader Joe’sa, što potvrđuje tzv. ‘high-low’ fenomen, miješanje luksuznih i pristupačnih komada u istom modnom prostoru.
Top 10 najtraženijih proizvoda prema Lyst Indexu za Q1 2026:
- Saint Laurent jakna s visokim ovratnikom
- Chanel salonke
- Adidas trenirka
- Celine balerinke s vezanjem
- Vivienne Westwood duga haljina
- Chanel maxi flap torba
- Saint Laurent sunčane naočale s leptir okvirom
- Trader Joe’s platnena torba V
- Village PM 1PM tenisice
- Kangol Tropic 504 ravna kapa
Novi način kupovine
Ono što ovaj popis jasno otkriva jest promjena u ponašanju kupaca. Umjesto da traže konkretan proizvod, korisnici sve češće kreću od dojma, reference ili osobe, a tek potom dolaze do samog komada. Upravo zato jedan detalj, poput Kangol kape ili određene haljine, može naglo postati globalni hit. Kako ističe Lyst, moda se danas otkriva kroz širi kulturni kontekst – filmove, serije i društvene mreže – a tek potom prelazi u stvarnu kupnju. Zaključak vladajućih trendova je jasan: u 2026. godini najpoželjniji komadi nisu nužno oni s najvećom cijenom, nego oni koji najbolje 'hvataju' trenutak.