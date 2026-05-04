Od Chanela do Adidasa: Ovo su najtraženiji modni komadi na svijetu

Moda više ne funkcionira po starim pravilima. Prema najnovijem Lyst Indexu, koji analizira ponašanje više od 160 milijuna kupaca kroz pretrage, prodaju i online vidljivost, najtraženiji komadi nisu nužno najskuplji, nego oni koji su najprisutniji u kulturi. Kako navode iz Lysta, novi model temelji se na tri ključna faktora – ‘Desire’, ‘Demand’ i ‘Discovery’ , odnosno želji, potražnji i načinu na koji kupci otkrivaju proizvode. ‘Generirati trenutak manje je važno od zadržati pažnju i pretvoriti je u kupnju’, ističu u izvješću.

Što se nosi

Popis najtraženijih komada za prvo tromjesečje 2026. jasno pokazuje novi smjer mode, a luksuz i high street nikad nisu bili bliže. Na vrhu je viralna jakna iz Sainta Laurenta, dok Chanel dominira s dva proizvoda – cipelama i reinterpretacijom svoje kultne torbe. Među najtraženijima našao se i Adidas Chinese Style Track Top, koji je zabilježio snažan rast interesa, čak 960 posto posto u ožujku.

Posebno je zanimljivo da se na listi nalazi i platnena torba iz Trader Joe’sa, što potvrđuje tzv. ‘high-low’ fenomen, miješanje luksuznih i pristupačnih komada u istom modnom prostoru.