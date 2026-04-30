Torba od 2.50 eura izazvala je pomamu: Tražena je kao najskuplji modni hitovi

30.04.2026 u 12:54

Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Platnena torba lanca Trader Joe’s završila je među deset najtraženijih modnih proizvoda prema najnovijem Lyst Indexu, rame uz rame s komadima Chanela, Saint Laurenta, Celinea i Vivienne Westwood

Na popisu najpoželjnijih modnih proizvoda Lyst Indexa za prvi kvartal 2026. našao se komad koji se na prvi pogled nimalo ne uklapa u svijet luksuzne mode. Među Saint Laurentovom jaknom, Chanelovim cipelama, Celine balerinkama i torbom Chanel Maxi Flap, osmo mjesto zauzela je - platnena torba Trader Joe’sa.

Neočekivani hit među luksuznim imenima

Riječ je o torbi američkog lanca trgovina koja je iz praktičnog svakodnevnog predmeta prerasla u modni fenomen. Njezin uspjeh dodatno potvrđuje koliko se promijenio način na koji nastaju trendovi: viralnost, dostupnost i prepoznatljivost danas mogu biti jednako snažni kao logotip luksuzne modne kuće.

Najprivlačnija je ipak cijena - ova torba košta samo 2.50 eura!

Zašto je baš ova torba postala hit

Lyst Index, kvartalna ljestvica najpoželjnijih modnih brendova i proizvoda na internetu, analizira više od osam milijuna artikala, uzimajući u obzir spominjanja na društvenim mrežama, pretrage, preglede stranica, interakcije i prodaju na platformi.

U takvom sustavu Trader Joe’s torba pokazuje snagu jednog novog modnog pravila: kupci sve češće reagiraju na komade koji nose priču, prepoznatljiv kulturni trenutak ili osjećaj pripadnosti, čak i kada ne dolaze iz klasičnog modnog sustava.

Torba je jednostavna, praktična i lako prepoznatljiva, ali njezina privlačnost leži upravo u tom kontrastu. Ne pokušava izgledati luksuzno, a ipak je završila na listi na kojoj dominiraju luksuzni brendovi.

Moda van pisti

Najnoviji Lyst Index jasno pokazuje da se modna poželjnost više ne gradi isključivo kroz revije, kampanje i dizajnersko nasljeđe. Uz Chanel, Dior, Gucci i Zaru, sve važniju ulogu imaju proizvodi koji se šire kroz društvene mreže, svakodnevnu upotrebu i kulturne reference.

To je posebno vidljivo u kategoriji najtraženijih proizvoda. Na listi se nalaze komadi s izrazito različitim modnim porukama: od Saint Laurentove jakne i Chanelove torbe do Adidasove trenirke, Kangolove kape i Trader Joe’s torbe.

Takav raspon pokazuje da današnji kupci ne traže samo statusni simbol. Traže komad koji mogu odmah prepoznati, povezati s određenom estetikom i uklopiti u vlastiti stil.

Platnena torba Trader Joe'sa Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Snaga pristupačnog predmeta

U modnom smislu, Trader Joe’s torba funkcionira kao suprotnost klasičnoj luksuznoj torbi. Njezina vrijednost nije u skupocjenoj izradi, rijetkosti ili prestižnom nasljeđu, nego u tome što je jednostavna, dostupna i dovoljno specifična da postane prepoznatljiv znak.

