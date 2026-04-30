Sarah Jessica Parker 'iskopirala' je princezu Dianu za susret s kraljicom Camillom

Kraljica Camilla nastavila je američki posjet dolaskom u New York Public Library, a među uzvanicima bila je i Sarah Jessica Parker , koja je s kraljicom obišla povijesnu knjižnicu i sudjelovala u dnevnom programu.

Za glumicu je lokacija imala i posebno pop-kulturno značenje: upravo je njujorška Public Library ostala upamćena kao mjesto jedne od najpoznatijih scena iz serije i filma 'Seks i grad' , povezane s nesuđenim vjenčanjem Carrie Bradshaw.

Ružičasta haljina s jasnom modnom referencom

Ipak, uz sam susret, posebnu pozornost privukao je stajling Sarah Jessice Parker. Glumica je odabrala nježno ružičastu haljinu s točkicama, ovratnikom s volanima i dvorednim kopčanjem, siluetu koja se snažno naslanja na estetiku osamdesetih.

Upravo je taj spoj boje, točkica i romantičnih detalja mnoge podsjetio na stil princeze Diane, koja je često nosila haljine s točkastim uzorkom, naglašenim ovratnicima i ženstvenim krojevima.

Sarah Jessica Parker tako je još jednom pokazala zašto se njezin stil prati desetljećima. Umjesto doslovne imitacije, izabrala je suvremenu interpretaciju kraljevskog modnog koda - dovoljno nostalgičnu da prizove Dianu, ali dovoljno modernu da ostane u njezinu prepoznatljivom modnom registru.