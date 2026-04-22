Zara ima novu hit haljinu: Asimetrični kroj, prugice i cijena manje od 50 eura

Kad Zara pogodi, pogodi bez greške. Modni gigant iz grupacije Inditex ponovno ima komad koji je iz tišine novih kolekcija u rekordnom roku postao glavna tema među ljubiteljicama mode. Ovoga puta riječ je o midi haljini asimetričnog kroja u plavim i žutim prugama koja utjelovljuje proljetni ‘mood’ i već sada pretendira na status sezonskog favorita.

Proljetni favorit

Haljina je u prodaju stigla prije svega nekoliko dana, a već je na korak do oznake 'rasprodano'. Razlog je prilično jasan. Riječ je o jednom od upečatljivijih i laskavijih modela koji su se pojavili ove sezone.

Kombinacija plave i žute boje u prugama donosi svježinu i razigranost, dok asimetrični izrez s tankom, podesivom naramenicom podiže cijeli dizajn na višu razinu. Kroj u struku, naglašen decentnim naborima, dodatno definira siluetu i vizualno izdužuje figuru, stvarajući efekt ‘tip top’ izgleda bez odricanja od udobnosti. Donji, asimetrični rub daje joj lakoću i pokret, što je čini idealnim izborom za toplije dane.