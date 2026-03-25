SLAVI 61. ROĐENDAN

Nije uvijek bila modna ikona: Iznenadit će vas stare fotografije Sarah Jessice Parker

E. K.

25.03.2026 u 21:11

Amy Linker i Sarah Jessica Parker u sceni iz serije 'Square Pegs' 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Sony Pictures Collection / Everett / Profimedia
Sarah Jessica Parker, omiljena Carrie Bradshaw koja je na poseban način zauvijek spojila glumu i svijet mode, danas proslavlja svoj 61. rođendan

Modna ikona Sarah Jessica Parker slavi 61. rođendan, a njezin prepoznatljivi stil i dalje nadahnjuje fashionistice diljem svijeta.

Rođena 1965. u Ohiju, odrastala je u siromaštvu, ali već kao dijete stala je na pozornicu i postala holivudska legenda.

Glumica, producentica i ikona stila osvojila je srca diljem svijeta kao Carrie Bradshaw u 'Seksu i gradu', ulozi koja joj je donijela četiri Zlatna globusa i Emmy. Pojavila se u romantičnim komedijama, dramama, ali i kao producentica nastavka 'And Just Like That...', a njezina ljubav prema modi potaknula ju je na vlastitu liniju cipela i parfema.

Sarah Jessica Parker Izvor: EPA / Autor: GARY CASKEY

Uloga koja je promijenila sve

Uloga u seriji 'Seks i grad' nije joj donijela samo četiri Zlatna globusa i Emmy nagradu, već i status koji nadilazi glumu. Carrie je postala kulturni fenomen, a SJP njezino živo utjelovljenje. Nije ni čudo što se vratila toj ulozi kao producentica nastavka 'And Just Like That...', koji je nastavio osvajati nove generacije gledatelja.

Zaštitni znak Sarah Jessice Parker je bujna kovrčava kosa koju je s godinama diskretno prošarala svjetlim pramenovima, gotovo bez dramatičnih promjena.

Iako je na početku karijere imala smeđu kosu, kao u nekad popularnom sitcomu 'Square Pegs', kasnije ju je znatno posvijetlila i postala plavuša no kovrče su ostale.

Sarah Jessica Parker 1983.
Sarah Jessica Parker 1983. Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Usprkos brojnim trendovima, SJP uvijek je ostala vjerna sebi i upravo to čini njezin stil tako moćnim.  Od ekscentričnih kombinacija s Manolo Blahnik cipelama s npr. boho haljinama s neočekivanim twist, Sarah Jessica je prava modna inspiracija koja i dalje nadahnjuje generacije.. Njezin stil nije samo odjeća - to je statement o slobodi i samopouzdanju!

Svoj privatni život drži podalje od javnosti. U skladnom je braku s glumcem Matthewom Broderickom već više od 25 godina, zajedno odgajaju sina Jamesa Wilkieja i blizanke Marion i Tabithu. Žive u New Yorku, a obitelj joj je prioritet što često ističe u intervjuima.

