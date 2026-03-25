Dnevni horoskop za 25. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Ljubav

Mjesec koji se primiče Raku budi emocionalnu dubinu. Ako ste imali neizrečenih osjećaja, danas je pravi dan da ih podijelite. Romantična gesta, makar i sitna, može ojačati vezu.

Posao

Kreativni projekti dobivaju potvrdu. Ako čekate povratnu informaciju o nečemu što ste predali, vijesti stižu. Financijski aspekt traži strpljenje - ne potpisujte ništa naglo.

Zdravlje

Snovi ove noći mogu nositi važnu poruku - zapišite ih ujutro. Probavni sustav traži pozornost: lagana, topla hrana i dovoljno vode ključni su danas.