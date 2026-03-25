Dnevni horoskop za 25. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Mjesec koji se primiče Raku budi emocionalnu dubinu kod Ovnova. Ako su imali neizrečenih osjećaja, danas je pravi dan da ih podijele. Romantična gesta, makar i sitna, može ojačati vezu
Kreativni projekti rođenih u znaku Ovna dobivaju potvrdu. Lagana, topla hrana i dovoljno vode bit će im ključni danas.
Ovan
Ljubav
Mjesec koji se primiče Raku budi emocionalnu dubinu. Ako ste imali neizrečenih osjećaja, danas je pravi dan da ih podijelite. Romantična gesta, makar i sitna, može ojačati vezu.
Posao
Kreativni projekti dobivaju potvrdu. Ako čekate povratnu informaciju o nečemu što ste predali, vijesti stižu. Financijski aspekt traži strpljenje - ne potpisujte ništa naglo.
Zdravlje
Snovi ove noći mogu nositi važnu poruku - zapišite ih ujutro. Probavni sustav traži pozornost: lagana, topla hrana i dovoljno vode ključni su danas.
Bik
Ljubav
Emocionalna toplina raste. Dublji razgovor s partnerom otvara nova poglavlja razumijevanja. Slobodni Bikovi privlače stabilan, pouzdan tip - upravo kakav volite.
Posao
Kreativna ideja koju ste dugo nosili u sebi traži izraz. Ne bojte se podijeliti je s kolegama - reakcija će biti pozitivna. Izbjegavajte trošenje na luksuz koji nije planiran.
Zdravlje
Zelena boja i mirisi lavande danas su vaši saveznici. Odlično jutro za tjelovježbu na svježem zraku. Tijelo odgovara na rutinu.
Blizanci
Ljubav
Mjesec u blizini Raka donosi emocionalnu toplinu kojoj se Blizanci rijetko prepuštaju - iskoristite to. Intimnost raste kada spustite svoju racionalnu obranu.
Posao
Odličan dan za mreženje i kontaktiranje starih poslovnih poznanika. Neka ideja iz prošlosti može se pokazati vrijednom ponovnog razmatranja. Popodnevni razgovor s prijateljem ili mentorom može razjasniti dilemu koja vas muči.
Zdravlje
Lagana prehrana i izbjegavanje stresnih vijesti doprinose boljem raspoloženju.
Rak
Ljubav
Mjesec ulazi u vaš znak i donosi emotivni intenzitet. Osjećaji su pojačani - i lijepi i bolni. Komunicirajte iz mjesta mira, a ne reaktivnosti.
Posao
Intuicija je na vrhuncu - slušajte je u poslovnim odlukama. Dobra vijest stiže vezana uz novac ili projekt.
Zdravlje
Izbjegavajte emocionalno prejedanje. Šetnja uz vodu (rijeka, jezero) iznimno će koristiti. Pišite dnevnik - procesiranje emocija kroz pisanje danas je posebno ljekovito.
Lav
Ljubav
Emocionalna dubina raste. Partner od vas traži iskrenost, ne spektakl - pokažite svoju ranjivu stranu. Razgovor koji ste izbjegavali s bliskom osobom: sada je za to pravo vrijeme.
Posao
Pohvala od nadređenog ili klijenta dolazi kao potvrda vašeg rada. Ne umanjujte vlastite zasluge - prihvatite je dostojanstveno.
Zdravlje
Kvalitetan san danas je neophodan. Izbjegavajte kasne večernje planove.
Djevica
Ljubav
Pred vama je emotivno topliji dan. Dajte sebi dopuštenje da budete manje savršeni i više prisutni u ljubavi.
Posao
Sretnа suradnja s kolegom koji vas nadopunjuje. Ne pokušavajte sve raditi sami.
Zdravlje
Jutarnji ritual koji uključuje tišinu i topli napitak postavlja pozitivne temelje za dan. Zemljane boje u odijevanju i prirodni materijali danas vam daju potrebnu stabilnost.
Vaga
Ljubav
Emotivna ravnoteža se vraća. Razgovor koji je bio težak jučer danas teče lakše.
Posao
Pregovarački talent dolazi do izražaja. Dobar dan za dogovore, pogotovo one koji zahtijevaju diplomatski pristup. Tuđa mišljenja ne moraju definirati vaše odluke - vjerujte sebi danas više nego inače.
Zdravlje
Lagana joga ili pilates idealni su za uspostavljanje ravnoteže tijela i uma.
Škorpion
Ljubav
Duboke emocije traže izraz. Ne zadržavajte sve u sebi - osoba od povjerenja može biti ventil.
Posao
Tajni projekt ili zadatak koji radite 'iza scene' napreduje bolje nego što mislite.
Zdravlje
Meditacija ili vođena vizualizacija iznimno korisna za vaš tip energije. Pluton u Vodenjaku polako transformira vaše vrijednosti - propitajte što vam je stvarno važno.
Strijelac
Ljubav
Romantična avantura ne mora biti geografska - nova iskustvo s partnerom može biti intelektualno ili kultura; iznenadite ga/je prijedlogom koji izlazi iz rutine.
Posao
Idealan dan za edukaciju, tečaj ili seminar. Ulaganje u znanje uvijek se isplati.
Zdravlje
Probavni sustav reagira na stres - nasmijite se više nego inače, to je vaš lijek. Ljubičasta boja i miris cedra danas su vaši zaštitni znakovi.
Jarac
Ljubav
Emotivna toplina koju Jupiter u Raku nosi kroz aspekte omekšava vašu tipičnu rezerviranost. Partnerima to izgleda osvježavajuće.
Posao
Pregovori koji su stagnirali kreću naprijed. Strpljenje koje ste ulagali napokon daje plodove.
Zdravlje
Izrazite svoju zahvalnost - zapišite tri stvari za koje ste zahvalni. Jarcu to ne pada prirodno, ali danas posebno koristi. Topla kupka s mineralima ili saunа idealni su za vaše tijelo navečer.
Vodenjak
Ljubav
Emotivni zid koji gradite pada na jedan sat - i to je sasvim dovoljno da se nešto lijepo dogodi.
Posao
Kolektivni projekt ili timski rad na projektima koji uključuju zajednicu donose satisfakciju i konkretne rezultate.
Zdravlje
Plava i srebrna boja te nekonvencionalni glazbeni žanrovi danas vam podižu energiju. Kratka meditacija s fokusom na disanje resetira živčani sustav.
Ribe
Ljubav
Emotivna dubina Riba dolazi do punog izražaja dok se Mjesec primiče Raku, stvarajući savršen spoj vodenih energija koji otvara srce i potiče iskrenost. Samci Ribe mogu osjetiti snažnu privlačnost prema nekome tko dijeli njihovu osjetljivost i dubinu; ne bježite od te ranjivosti, jer upravo ona vas čini neodoljivima.
Posao
Ovo je iznimno plodno razdoblje za sve kreativne duše. Umjetnički rad, pisanje, glazba i sve što dolazi iz unutarnjeg izvora sada nosi posebnu autentičnost koja ne prolazi nezapaženo - klijenti ili publika to instinktivno osjećaju i reagiraju izrazito pozitivno.
Zdravlje
Izbjegavajte izlaganje bučnim, kaotičnim okruženjima jer vi upijate tuđu energiju više nego što mislite, i to se može manifestirati kao umor, glavobolja ili osjećaj emocionalne preopterećenosti. Posvetite barem kratko vrijeme tišini - šetnja u prirodi, meditacija ili jednostavno nekoliko minuta bez ekrana može biti kao reset za cijeli vaš sustav.
Dublji razgovor Bikova s partnerom otvara nova poglavlja razumijevanja. Slobodni rođeni i ovom znaku privlače stabilan, pouzdan tip - upravo kakav vole. Savjetuje im se i da bi trebali izbjegavati trošenje na luksuz koji nije planiran. Zelena boja i miris lavande danas su njihovi saveznici.
Mjesec u blizini Raka donosi emocionalnu toplinu kojoj se Blizanci rijetko prepuštaju - trebaju to iskoristiti. Neka ideja iz prošlosti može se pokazati vrijednom ponovnog razmatranja. Lagana prehrana i izbjegavanje stresnih vijesti doprinose boljem raspoloženju.
