Nisu samo brzi međuobrok: Pet nevjerojatnih razloga zašto biste banane trebali jesti svaki dan

Banane su mnogima jedno od najdražih voća, dostupne su cijele godine, praktične za ponijeti, a uz to su i ukusne. No, često se na njih gleda samo kao na brzinski zalogaj ili sastojak za smoothie, dok se zanemaruje činjenica da su prava riznica nutrijenata koji mogu značajno poboljšati naše zdravlje i svakodnevno funkcioniranje. Ako već nemate naviku redovito ih konzumirati, ovih pet razloga moglo bi vas potaknuti da banane postanu neizostavan dio vaše dnevne rutine
Ako vam treba brzo razbuđivanje prije treninga ili tijekom napornog radnog dana, banana je savršen izbor. One sadrže tri prirodna šećera - glukozu, fruktozu i saharozu, koji se brzo apsorbiraju u krvotok, ali zahvaljujući visokom udjelu vlakana osiguravaju postupno otpuštanje energije, sprečavajući nagle skokove i padove šećera u krvi. Uz to, bogate su vitaminima B skupine koji pomažu tijelu u oslobađanju energije iz ugljikohidrata, čineći ih idealnom užinom za održavanje budnosti i produktivnosti.
Saveznik za dobro raspoloženje
Zvuči gotovo predobro da bi bilo istinito, ali jedenje banana može vam popraviti raspoloženje. Tajna leži u triptofanu, vrsti bjelančevine koju naše tijelo pretvara u serotonin,poznatiji kao hormon sreće. Redovita konzumacija može pomoći u ublažavanju osjećaja stresa, tuge pa i simptoma PMS-a, posebno zato što vitamin B6 u banani regulira razinu glukoze koja ima direktan utjecaj na to kako se osjećamo.
Podrška zdravlju srca i bubrega
Banane su nadaleko poznate kao odličan izvor kalija, s jednom bananom prosječne veličine koja sadrži više od 400 mg ovog ključnog minerala. Kalij igra presudnu ulogu u održavanju krvnog tlaka, a time i normalnog rada srca. Britanska i talijanska istraživanja čak su pokazala da redovit unos kalija iz banana može značajno smanjiti rizik od nastanka moždanog udara. Uz to, kalij je neophodan za funkcioniranje bubrega.
Bolja probava i osjećaj sitosti
Ako imate problema s probavom ili se borite s napadajima gladi, vlakna u bananama priskaču u pomoć. Topiva vlakna u želucu bubre, usporavaju probavu i daju dugotrajan osjećaj sitosti.
Za energiju i oporavak
Nije slučajno da vrhunski sportaši često jedu banane neposredno prije ili nakon natjecanja. Osim što vraćaju energiju, banane sprječavaju grčeve u mišićima i ubrzavaju njihov oporavak nakon fizičkog napora. Kombinacija kalija, prirodnih šećera i vode u ovom voću predstavlja idealan spoj za vraćanje ravnoteže elektrolita u tijelu i sprječavanje bolova u mišićima do kojih dolazi uslijed znojenja i umora.