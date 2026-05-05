Ovo je remek-djelo! Najluđa haljina večeri napravljena je od 15.000 staklenih mjehurića

Olimpijska pobjednica Eileen Gu izazvala je pozornost na Met Gali haljinom od čak 15.000 staklenih mjehurića. Riječ je o jednom od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri
Na crvenom tepihu u New Yorku Gu je nosila futurističku mini-haljinu nizozemske dizajnerice Iris van Herpen, poznate po spoju mode i tehnologije. Kreacija nije bila samo vizualni spektakl, doslovno je stvarala mjehuriće tijekom kretanja.
Haljina je izrađivana više od 2500 sati, a sastoji se od tisuća ručno oblikovanih staklenih elemenata koji reagiraju uz pomoć ugrađene tehnologije.
Moda koja briše granice
Gu je svojim izdanjem savršeno odgovorila na ovogodišnju temu 'Costume Art', koja istražuje granice između mode i umjetnosti. Sama je istaknula da je riječ o igri pokreta, prirode i nadrealizma, naglašavajući modu kao oblik osobnog izražavanja.
Ova kombinacija visoke mode i tehnologije dodatno je naglasila trend sve eksperimentalnijih i konceptualnih izdanja na Met Gali.
Haljina koja ‘živi’
Posebnost ove kreacije nije samo u materijalu, već i u interaktivnosti. Mikroprocesori unutar haljine koordiniraju oslobađanje mjehurića, stvarajući efekt koji podsjeća na performans, a ne samo modni komad.
Upravo taj spoj mode i tehnologije učinio je Gu jednom od najzapaženijih uzvanica večeri, uz niz drugih spektakularnih izdanja koja su obilježila događaj.