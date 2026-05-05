SVE JE 'POMELA'

Ovo je remek-djelo! Najluđa haljina večeri napravljena je od 15.000 staklenih mjehurića

I. B.

05.05.2026 u 10:54

Eileen Gu na Met Gali
Eileen Gu na Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Olimpijska pobjednica Eileen Gu izazvala je pozornost na Met Gali haljinom od čak 15.000 staklenih mjehurića. Riječ je o jednom od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri

Na crvenom tepihu u New Yorku Gu je nosila futurističku mini-haljinu nizozemske dizajnerice Iris van Herpen, poznate po spoju mode i tehnologije. Kreacija nije bila samo vizualni spektakl, doslovno je stvarala mjehuriće tijekom kretanja.

vezane vijesti

Haljina je izrađivana više od 2500 sati, a sastoji se od tisuća ručno oblikovanih staklenih elemenata koji reagiraju uz pomoć ugrađene tehnologije.

Eileen Gu na Met Gali
  • Eileen Gu na Met Gali
  • Eileen Gu na Met Gali
  • Eileen Gu na Met Gali
  • Eileen Gu na Met Gali
  • Eileen Gu na Met Gali
Eileen Gu na Met Gali Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Moda koja briše granice

Gu je svojim izdanjem savršeno odgovorila na ovogodišnju temu 'Costume Art', koja istražuje granice između mode i umjetnosti. Sama je istaknula da je riječ o igri pokreta, prirode i nadrealizma, naglašavajući modu kao oblik osobnog izražavanja.

Ova kombinacija visoke mode i tehnologije dodatno je naglasila trend sve eksperimentalnijih i konceptualnih izdanja na Met Gali.

Haljina koja ‘živi’

Posebnost ove kreacije nije samo u materijalu, već i u interaktivnosti. Mikroprocesori unutar haljine koordiniraju oslobađanje mjehurića, stvarajući efekt koji podsjeća na performans, a ne samo modni komad.

Upravo taj spoj mode i tehnologije učinio je Gu jednom od najzapaženijih uzvanica večeri, uz niz drugih spektakularnih izdanja koja su obilježila događaj.

Emma Chamberlain
  • Glenn Martens i Zoe Kravitz
  • Beyonce
  • Naomi Osaka
  • Rihanna i A$AP Rocky
  • Cara Delevingne
    +57
Met Gala 2026 Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SPEKTAKL U NEW YORKU

SPEKTAKL U NEW YORKU

Pogledajte izdanja s Met Gale: Najveća modna večer donijela odvažne i neobične kreacije
MANJE JE VIŠE

MANJE JE VIŠE

Hit sandale iz 90-ih obilježit će ljeto: Vizualno izdužuju noge i podižu svaki outfit
SVE JE IZNENADILA

SVE JE IZNENADILA

Za Met Galu postala je živa skulptura: Svi samo govore o izdanju Heidi Klum

najpopularnije

Još vijesti