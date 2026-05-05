Ovo je remek-djelo! Najluđa haljina večeri napravljena je od 15.000 staklenih mjehurića

Na crvenom tepihu u New Yorku Gu je nosila futurističku mini-haljinu nizozemske dizajnerice Iris van Herpen , poznate po spoju mode i tehnologije. Kreacija nije bila samo vizualni spektakl, doslovno je stvarala mjehuriće tijekom kretanja.

Haljina je izrađivana više od 2500 sati , a sastoji se od tisuća ručno oblikovanih staklenih elemenata koji reagiraju uz pomoć ugrađene tehnologije.

Moda koja briše granice

Gu je svojim izdanjem savršeno odgovorila na ovogodišnju temu 'Costume Art', koja istražuje granice između mode i umjetnosti. Sama je istaknula da je riječ o igri pokreta, prirode i nadrealizma, naglašavajući modu kao oblik osobnog izražavanja.

Ova kombinacija visoke mode i tehnologije dodatno je naglasila trend sve eksperimentalnijih i konceptualnih izdanja na Met Gali.