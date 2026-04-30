Plenković o inflaciji: 'To je izravna posljedica rasta cijene energenata!'

Nakon provedenih nekoliko dana na samitu Inicijative Triju mora, premijer Andrej Plenković vratio se u Zagreb, gdje je okupio ministre na još jednoj sjednici Vlade
Na početku sjednice Vlade obratio se premijer Andrej Plenković, koji je prvo progovorio o samitu Inicijative Triju mora. 'Najveći ikada gospodarski forum ove inicijative', poručio je premijer.
Podsjetio je da je potpisan sporazum s BiH o Južnoj plinskoj interkonekciji. 'Partnerstvo s američkim investitorima predstavlja novu dimenziju', dodao je.
Smatra 'da je samit najveći iskorak u odnosima SAD-a od Domovinskog rata'.
Plenković je podsjetio i na skup europskih čelnika na Cipru. 'Sredstava će bit i nastavit ćeomogućavati Hrvatskoj da se razvija', rekao je.
Plenković o inflaciji
Osvrnuo se i na nove procjene inflacije. Prema prvoj procjeni DZS-a, inflacija je u travnju skočila za 5,8 posto u odnosu na isti mjesec lani.
'Ovo povećanje je izravna posljedica rasta cijene energenata zbog sukoba na Bliskom istoku. Rast cijena energije odgovoran je za gotovu polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, inflacija bi bila oko 3 posto. Čak 16 članica EU bilježi ubrzavanje inflacije', kazao je Plenković.
'U ovim podacima bilježimo ohrabrujuće trendove, poput pada cijena industrijskih proizvoda i činjenice da na mjesečnoj razini cijena hrane i pića nije rasla', rekao je Plenković.
Kazao je da nije moguće u potpunosti apsorbirati takav šok, ali Vlada priprema odluku u pogledu cijena goriva za iduća dva tjedna te da će sjednica Vlade o toj temi biti održana u ponedjeljak.
Vlada će na današnjoj sjednici uputiti u hitnu saborsku proceduru izmjene Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR), kojima se predviđa značajno povećanje temeljnog kapitala te razvojne institucije.
Prema prijedlogu, kapital HBOR-a povećao bi se s postojećih 929 milijuna eura za dodatnih 981 milijun, čime bi dosegnuo ukupno 1,91 milijardu eura.
Iz Vlade ističu da je donošenje zakona po hitnom postupku nužno kako bi se pravodobno provele aktivnosti predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti te ispunile obveze prema Europskoj komisiji.
Uz to, u saborsku proceduru bit će upućen i konačan prijedlog izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Cilj je smanjiti zlouporabe sustava međunarodne zaštite te unaprijediti standarde prihvata.
Na dnevnom redu sjednice Vlade naći će se i odluka o imenovanju članova te utvrđivanju zadaća i načina rada Otočnog vijeća.