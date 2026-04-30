Plenković o inflaciji: 'To je izravna posljedica rasta cijene energenata!'

Na početku sjednice Vlade obratio se premijer Andrej Plenković, koji je prvo progovorio o samitu Inicijative Triju mora. 'Najveći ikada gospodarski forum ove inicijative', poručio je premijer.

Podsjetio je da je potpisan sporazum s BiH o Južnoj plinskoj interkonekciji. 'Partnerstvo s američkim investitorima predstavlja novu dimenziju', dodao je.

Smatra 'da je samit najveći iskorak u odnosima SAD-a od Domovinskog rata'.

Plenković je podsjetio i na skup europskih čelnika na Cipru. 'Sredstava će bit i nastavit ćeomogućavati Hrvatskoj da se razvija', rekao je.

Plenković o inflaciji

Osvrnuo se i na nove procjene inflacije. Prema prvoj procjeni DZS-a, inflacija je u travnju skočila za 5,8 posto u odnosu na isti mjesec lani.

'Ovo povećanje je izravna posljedica rasta cijene energenata zbog sukoba na Bliskom istoku. Rast cijena energije odgovoran je za gotovu polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, inflacija bi bila oko 3 posto. Čak 16 članica EU bilježi ubrzavanje inflacije', kazao je Plenković.

'U ovim podacima bilježimo ohrabrujuće trendove, poput pada cijena industrijskih proizvoda i činjenice da na mjesečnoj razini cijena hrane i pića nije rasla', rekao je Plenković.

Kazao je da nije moguće u potpunosti apsorbirati takav šok, ali Vlada priprema odluku u pogledu cijena goriva za iduća dva tjedna te da će sjednica Vlade o toj temi biti održana u ponedjeljak.