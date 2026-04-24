Zbog Irana eksplodirale europske cijene kerozina: Sa 100 na 188 dolara od veljače

Cijene kerozina u Europi gotovo su udvostručene od početka rata na Bliskom istoku, a poremećaji u opskrbi zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca istaknuli su problem smanjene prerade u europskim rafinerijama i neujednačenu poziciju pojedinih europskih tržišta, prema izvješću IATA-e.

Europski kupci plaćali su prošli tjedan barel kerozina u prosjeku 188,08 dolara, navodi Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA) u tjednom izvješću. Još krajem veljače stajao je u prosjeku oko 100 dolara, pokazuju podaci. Cijene su se ipak prošli tjedan stabilizirale budući da su bile za 7,6 posto niže od prosjeka u prethodnom tjednu, pokuje tablica IATA-e. U odnosu na isto lanjsko razdoblje mlazno gorivo bilo je pak otprilike dvostruko skuplje. IATA je pak još u studenom prošle godine upozorila da korijen dubokih problema na europskom tržištu kerozina leži u smanjenim domaćim rafinerijskim kapacitetima koji su rezultirali pojačanim oslanjanjem na uvoz.

Brojne starije rafinerije postale su ekonomski neisplative zbog slabljenja potražnje za klasičnim gorivima, uz paralelnu žestoku konkurenciju novih i učinkovitijih velikih rafinerija i stroge okolišne propise, utvrdila je IATA. U takvim su uvjetima u 2025. četiri rafinerije prestale s radom i europski kapaciteti za preradu smanjeni su za 400 tisuća barela dnevno. U 2024. iznosili su 13 milijuna barela dnevno, napominje udruga avioprijevoznika. Do 2050. godine ukupni rafinerijski kapaciteti u Europi mogli bi, prema izvješću S&P Globala, biti smanjeni za preko pet milijuna barela dnevno, navodi IATA. Velike strukturne promjene u sustavu europskih rafinerija dovode do rizika za opskrbu kerozinom na domaćem tržištu, upozorila je udruga u studenom prošle godine.

Neto uvoznik Europa je već dugo neto uvoznik mlaznog goriva i oko pokriva uvozom 30 posto potražnje, napominje IATA. Do početka rata Stari kontinent dopremao je više od polovine kerozina s Bliskog istoka, naveo je Reuters. Razvijena infrastruktura u pojedinim dijelovima Europe jamči otpornost "temeljnim" tržištima i omogućuje im učinkoviti prihvat velike količine goriva iz uvoza, ističe IATA. Među infrastrukturom izdvajaju veliko središte za preradu i skladištenje goriva Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) i NATO‑ov Srednjoeuropski cjevovodni sustav (CEPS). CEPS isporučuje avionsko gorivo za vojne potrebe od konca 1950‑ih, a civilnim zračnim lukama u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu i Nizozemskoj od kraja 1970‑ih. Sustav cjevovoda opskrbljuje kerozonom velike europske zračne luke, poput onih u Amsterdamu, Bruxellesu, Frankfurtu, Luksemburgu i Zuerichu, stoji na internetskoj stranici NATO-a. Područja koja nisu priključena na CEPS i koja nemaju konkurentne uvozne terminale izložena su pak poremećajima u opskrbi, istaknula je IATA. Takvim je tržištima teško nadomjestiti izgubljenu proizvodnju domaćih rafinerija, budući da alternativni opskrbni lanci zahtijevaju kompleksnu logistiku i više troškove, upozorili su krajem prošle godine.

Nervoza pred ljeto U ožujku Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja moraju pak koordinirati prolaz s iranskom vojskom. U ratu oštećena su i energetska postrojenja u zemljama uz Perzijski zaljev, ugrozivši i opskrbu kerozinom. Prijevoznici su upozorili na moguću nestašicu pred sam početak ljetne sezone putovanja. Početkom tjedna nizozemska vlada objavila je da je opskrba kerozinom u Nizozemskoj trenutno na 78 posto uobičajene razine, podsjećajući da je uvoz većim dijelom obustavljen. Prema procjeni vlade u Amsterdamu, europska proizvodnja i zalihe iz strateških rezervi mogu pokriti pet mjeseci potražnje za kerozinom.

Domaća prerada Španjolska i Portugal računaju pak na domaće rafinerije i na isporuke iz drugih dijelova svijeta. Glavni dobavljač mlaznog goriva za portugalske zračne luke Galp Energia nabavlja naftu uglavnom iz Brazila i zatim je prerađuje u rafineriji u Sinesu. Španjolska ima razvijenu mrežu domaćih rafinerija i barele uvozi uglavnom s američkog kontinenta, te iz sjeverne Afrike, rekla je u ponedjeljak ministrica energetike Sara Aagesen.