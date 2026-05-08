Deutsche Bahn širi mrežu linija: Raste interes za dugim međunarodnim putovanjima

Njemački željeznički operater Deutsche Bahn bilježi snažan rast broja putnika na međunarodnim linijama te planira dodatno proširiti europsku mrežu kako bi privukao nove korisnike, izjavio je član uprave Michael Peterson, zadužen za međunarodni i međugradski promet.

Od ukupno oko 140 milijuna putnika koji su prošle godine koristili Deutsche Bahn linije za duge relacije, njih 25 milijuna putovalo je na međunarodnim rutama, što je 30 posto više nego 2019. godine, rekao je Peterson za dpa.

"Ove godine očekujemo novi blagi rast, a u idućim godinama znatno veći, jer ćemo uvoditi i nove europske linije”, kazao je. Prema podacima kompanije, broj putnika na pojedinim međunarodnim rutama snažno je porastao tijekom 2025.

Linija München–Zürich ostvarila je rast od 27 posto u odnosu na prethodnu godinu, Frankfurt–Pariz 22 posto, a Köln–Bruxelles 16 posto.

Putovanja vlakom sve privlačnija

Peterson smatra da međunarodna željeznička putovanja postaju sve privlačnija jer vlakovi putnike dovode izravno u gradska središta, za razliku od zračnog prometa, gdje su aerodromi često udaljeni od centra.