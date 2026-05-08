Deutsche Bahn širi mrežu linija: Raste interes za dugim međunarodnim putovanjima

Njemački željeznički operater Deutsche Bahn bilježi snažan rast broja putnika na međunarodnim linijama te planira dodatno proširiti europsku mrežu kako bi privukao nove korisnike, izjavio je član uprave Michael Peterson, zadužen za međunarodni i međugradski promet
Njemački željeznički operater Deutsche Bahn bilježi snažan rast broja putnika na međunarodnim linijama te planira dodatno proširiti europsku mrežu kako bi privukao nove korisnike, izjavio je član uprave Michael Peterson, zadužen za međunarodni i međugradski promet.
Od ukupno oko 140 milijuna putnika koji su prošle godine koristili Deutsche Bahn linije za duge relacije, njih 25 milijuna putovalo je na međunarodnim rutama, što je 30 posto više nego 2019. godine, rekao je Peterson za dpa.
"Ove godine očekujemo novi blagi rast, a u idućim godinama znatno veći, jer ćemo uvoditi i nove europske linije”, kazao je. Prema podacima kompanije, broj putnika na pojedinim međunarodnim rutama snažno je porastao tijekom 2025.
Linija München–Zürich ostvarila je rast od 27 posto u odnosu na prethodnu godinu, Frankfurt–Pariz 22 posto, a Köln–Bruxelles 16 posto.
Putovanja vlakom sve privlačnija
Peterson smatra da međunarodna željeznička putovanja postaju sve privlačnija jer vlakovi putnike dovode izravno u gradska središta, za razliku od zračnog prometa, gdje su aerodromi često udaljeni od centra.
Dodao je i da su putnici danas spremniji na dulja putovanja vlakom nego prije pandemije covida-19. Dok su ranije prihvaćali putovanja od četiri do pet sati, sada su sve popularnije rute koje traju između šest i osam sati.
Deutsche Bahn u međunarodnom prometu vidi važan prostor za rast, osobito nakon što je kompanija 2025. poslovala s gubitkom od 2,3 milijarde eura.
Pritisak je posebno izražen u dugolinijskom prometu, za koji se priprema program restrukturiranja.
Češća putovanja
Kako bi odgovorio na rastuću potražnju za europskim putovanjima, Deutsche Bahn širi mrežu međunarodnih linija. Od sredine lipnja izravna veza između Kopenhagena i Praga preko Hamburga i Berlina prometovat će dva puta dnevno.
Tijekom ljeta ICE vlakovi između Kölna i Bruxellesa vikendom će prometovati i prema Gentu, Brugesu i belgijskoj obali, dok će u srpnju i kolovozu biti uvedena i izravna subotnja linija između Frankfurta i Bordeauxa.
Od 7. rujna četiri dnevna ICE vlaka prometovat će između Kölna i Antwerpena, uz prvo zaustavljanje u zračnoj luci Bruxelles.
Zbog snažne potražnje kompanija razmatra i uvođenje dodatnog para vlakova na liniji Berlin–Pariz.