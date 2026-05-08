Nova akvizicija Entrija: Preuzeli jednu od najjačih ticketing platformi u regiji

Iz Entrio grupe kažu da akvizicijom grade sustav koji po dosegu i kapacitetima nema pravu konkurenciju u jugoistočnoj Europi, ali i postavlja najviši standard funkcioniranja cijele event industrije. Grupa sada broji tim od 70 stručnjaka u šest lokalnih ureda, a zajednička statistika dodatno potvrđuje lidersku poziciju s više od 12 milijuna ukupno prodanih ulaznica za više od 40 tisuća uspješno realiziranih događaja, napisali su.

"Nakon nedavnog strateškog preuzimanja platforme Ulaznice.hr, Entrio grupa povlači još jedan ključan potez u svojoj regionalnoj ekspanziji. Službeno je potvrđena akvizicija Gigs Tixa, jedne od najprepoznatljivijih 'ticketing' platformi u Srbiji i Crnoj Gori, čime Entrio grupa postaje centralno mjesto za organizaciju događaja u cijeloj regiji", istaknuto je u priopćenju, u kojem se ne navodi vrijednost transakcije.

Ističu i da Gigs Tix donosi golemi ugled i više od 18 godina iskustva na najzahtjevnijim projektima. Osnovan u Novom Sadu, ovaj "ticketing" brend odigrao je ključnu ulogu u razvoju srpske i crnogorske glazbene i festivalske scene, ali i u razvoju online prodaje ulaznica. Kao dugogodišnji partner Exit festivala i velikih međunarodnih turneja svjetskih zvijezda poput Madonne, Depeche Modea, Ed Sheerana, Metallice, čuvenih Sensation White partija i drugih, Gigs Tix je usavršio upravljanje kompleksnim projektima i masovnom prodajom, kažu iz Entria.

Uz širenje tržišta, jedan od ključnih iskoraka odnosi se na ulaganje u sigurnost i pouzdanost sustava. Integracijom Gigs Tix-a u Entrio infrastrukturu uvodi se napredniji sigurnosni standard, veća brzina i jednostavnost kupovine ulaznica te kontinuirano unapređenje u području zaštite podataka kupaca i organizatora, stoji, između ostalog, u priopćenju.

Piše i da će integracijom Gigs Tix-a na Entrio tehnološku platformu organizatori dobiti pristup najvećoj regionalnoj bazi kupaca te najmodernijim alatima za automatizaciju poslovanja, upravljanje kompleksnim događajima i povećanje prodaje.

GigsTix se trenutačno nalazi u procesu postupne integracije u kojem se posebna pažnja posvećuje korisnicima i organizatorima, kako bi prijelaz na jedinstvenu platformu bio što jednostavniji i bez prekida u korištenju. Puni prelazak na novu tehnološku platformu, koja će tržištima Srbije i Crne Gore donijeti najmodernije trendove i mogućnosti u prodaji ulaznica, trebao bi biti završen tijekom ljeta 2026., priopćeno je.