GIGS TIX

Nova akvizicija Entrija: Preuzeli jednu od najjačih ticketing platformi u regiji

M.Č./Hina

08.05.2026 u 13:32

Entrio
Entrio Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic
Bionic
Reading

Entrio grupa je službeno potvrdila akviziciju Gigs Tixa, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crnoj Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju.

"Nakon nedavnog strateškog preuzimanja platforme Ulaznice.hr, Entrio grupa povlači još jedan ključan potez u svojoj regionalnoj ekspanziji. Službeno je potvrđena akvizicija Gigs Tixa, jedne od najprepoznatljivijih 'ticketing' platformi u Srbiji i Crnoj Gori, čime Entrio grupa postaje centralno mjesto za organizaciju događaja u cijeloj regiji", istaknuto je u priopćenju, u kojem se ne navodi vrijednost transakcije.

Iz Entrio grupe kažu da akvizicijom grade sustav koji po dosegu i kapacitetima nema pravu konkurenciju u jugoistočnoj Europi, ali i postavlja najviši standard funkcioniranja cijele event industrije. Grupa sada broji tim od 70 stručnjaka u šest lokalnih ureda, a zajednička statistika dodatno potvrđuje lidersku poziciju s više od 12 milijuna ukupno prodanih ulaznica za više od 40 tisuća uspješno realiziranih događaja, napisali su.

vezane vijesti

Ističu i da Gigs Tix donosi golemi ugled i više od 18 godina iskustva na najzahtjevnijim projektima. Osnovan u Novom Sadu, ovaj "ticketing" brend odigrao je ključnu ulogu u razvoju srpske i crnogorske glazbene i festivalske scene, ali i u razvoju online prodaje ulaznica. Kao dugogodišnji partner Exit festivala i velikih međunarodnih turneja svjetskih zvijezda poput Madonne, Depeche Modea, Ed Sheerana, Metallice, čuvenih Sensation White partija i drugih, Gigs Tix je usavršio upravljanje kompleksnim projektima i masovnom prodajom, kažu iz Entria.

Uz širenje tržišta, jedan od ključnih iskoraka odnosi se na ulaganje u sigurnost i pouzdanost sustava. Integracijom Gigs Tix-a u Entrio infrastrukturu uvodi se napredniji sigurnosni standard, veća brzina i jednostavnost kupovine ulaznica te kontinuirano unapređenje u području zaštite podataka kupaca i organizatora, stoji, između ostalog, u priopćenju.

Piše i da će integracijom Gigs Tix-a na Entrio tehnološku platformu organizatori dobiti pristup najvećoj regionalnoj bazi kupaca te najmodernijim alatima za automatizaciju poslovanja, upravljanje kompleksnim događajima i povećanje prodaje.

GigsTix se trenutačno nalazi u procesu postupne integracije u kojem se posebna pažnja posvećuje korisnicima i organizatorima, kako bi prijelaz na jedinstvenu platformu bio što jednostavniji i bez prekida u korištenju. Puni prelazak na novu tehnološku platformu, koja će tržištima Srbije i Crne Gore donijeti najmodernije trendove i mogućnosti u prodaji ulaznica, trebao bi biti završen tijekom ljeta 2026., priopćeno je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
umiruju javnost

umiruju javnost

Otkazan vam je let zbog nestašice goriva? EU vam čuva leđa
albumi sa sličicama

albumi sa sličicama

Šok za kolekcionare: Fifa prekida suradnju s Paninijem, završava partnerstvo dugo šest desetljeća
chf krediti

chf krediti

Banke prozvale Vrhovni sud: 'Ovo je ozbiljan presedan'

najpopularnije

Još vijesti