Brodarski gigant preuzima Luku Rijeka? Traži se dozvola za prvi korak

Razlog tome je potencijalna prodaja dionica francuskoj brodarskoj i prijevozničkoj kompaniji CMA CGM . Inače, Port Acquisitions ima 34,34 posto dionica Luke Rijeka, koja je, pak, vlasnik 49 posto tvrtke Jadranska vrata koja upravlja kontejnerskim terminalom na Brajdici , piše Novi list .

Na stranicama Zagrebačke burze je posljednjeg dana trgovanja ovog tjedna objavljena obavijest da najveći pojedinačni dioničar Luke Rijeka , tvrtka Port Acquisitions, zatražila dozvolu za dubinsko snimanje poslovanja .

CMA CGM je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija specijaliziranih za prijevoz kontejnera. Ona posluje na pet kontinenata, u 40 luka te posjeduje čak 650 brodova.

Ne treba zaboraviti da je većinski udio u Rijeka Gatewayju, kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali stekla tvrtka APM Terminal, koja je u većinskom vlasništvu još jednog globalnog brodara - Maerska.

