Brodarski gigant preuzima Luku Rijeka? Traži se dozvola za prvi korak

M.Da.

17.04.2026 u 22:41

Francuska kompanija CMA CGM želi preuzeti Luku Rijeka
Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Nakon što je tvrtka povezana s Maerskom preuzela većinski udio u Rijeka Gatewayju, druga globalna brodarska kompanija zainteresirana je za preuzimanje većinskog paketa dionica Luke Rijeka

Na stranicama Zagrebačke burze je posljednjeg dana trgovanja ovog tjedna objavljena obavijest da najveći pojedinačni dioničar Luke Rijeka, tvrtka Port Acquisitions, zatražila dozvolu za dubinsko snimanje poslovanja.

Razlog tome je potencijalna prodaja dionica francuskoj brodarskoj i prijevozničkoj kompaniji CMA CGM. Inače, Port Acquisitions ima 34,34 posto dionica Luke Rijeka, koja je, pak, vlasnik 49 posto tvrtke Jadranska vrata koja upravlja kontejnerskim terminalom na Brajdici, piše Novi list.

CMA CGM je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija specijaliziranih za prijevoz kontejnera. Ona posluje na pet kontinenata, u 40 luka te posjeduje čak 650 brodova

Ne treba zaboraviti da je većinski udio u Rijeka Gatewayju, kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali stekla tvrtka APM Terminal, koja je u većinskom vlasništvu još jednog globalnog brodara - Maerska. 

strašni Mythos

strašni Mythos

Financijski sektor u panici: Ako se ovog dokopaju kriminalci, bit će svašta
dan na burzi

dan na burzi

Zagrebačka burza reagirala na otvaranje Hormuškog tjesnaca
POMORSKO DOBRO

POMORSKO DOBRO

Butković podijelio ugovore: Za lučku infrastrukturu dao preko 16 milijuna eura

