Brodarski gigant preuzima Luku Rijeka? Traži se dozvola za prvi korak

Nakon što je tvrtka povezana s Maerskom preuzela većinski udio u Rijeka Gatewayju, druga globalna brodarska kompanija zainteresirana je za preuzimanje većinskog paketa dionica Luke Rijeka
Na stranicama Zagrebačke burze je posljednjeg dana trgovanja ovog tjedna objavljena obavijest da najveći pojedinačni dioničar Luke Rijeka, tvrtka Port Acquisitions, zatražila dozvolu za dubinsko snimanje poslovanja.
Razlog tome je potencijalna prodaja dionica francuskoj brodarskoj i prijevozničkoj kompaniji CMA CGM. Inače, Port Acquisitions ima 34,34 posto dionica Luke Rijeka, koja je, pak, vlasnik 49 posto tvrtke Jadranska vrata koja upravlja kontejnerskim terminalom na Brajdici, piše Novi list.
CMA CGM je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija specijaliziranih za prijevoz kontejnera. Ona posluje na pet kontinenata, u 40 luka te posjeduje čak 650 brodova.
Ne treba zaboraviti da je većinski udio u Rijeka Gatewayju, kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali stekla tvrtka APM Terminal, koja je u većinskom vlasništvu još jednog globalnog brodara - Maerska.