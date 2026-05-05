Litvanska grupacija Civinity preuzima hrvatski Metus

Civinity je, prema revidiranim podacima, u 2025. godini ostvario prihode od 100,4 milijuna eura uz EBITDA-u od 8,3 milijuna eura. Grupacija zapošljava više od 1.500 ljudi i upravlja s više od pet milijuna četvornih metara stambenog prostora.

Riječ je o prvom većem preuzimanju Civinityja izvan baltičkih država i Sjeverne Europe, čime ta grupacija započinje širenje prema jugu kontinenta. Metus posluje u Hrvatskoj i Sloveniji te realizira projekte u Njemačkoj i drugim europskim zemljama. Tvrtka zapošljava oko 280 ljudi, a prošle godine ostvarila je prihode od približno 19 milijuna eura.

Predsjednik Uprave Civinityja Deividas Jacka izjavio je da akvizicija Metusa predstavlja temelj za daljnje širenje u regiji. 'Na hrvatsko tržište ulazimo ne samo zbog preuzimanja snažne inženjerske tvrtke, već kako bismo izgradili platformu za rast u regiji', rekao je Jacka, ističući da Metus donosi stručnost, tim i međunarodno operativno iskustvo.

Dodao je da je segment dizala strateški važan jer uključuje projektiranje, tehničku izvedbu, sigurnosne standarde i dugoročno održavanje, što ga čini ključnim dijelom infrastrukture svake zgrade.

Civinityjev poslovni model obuhvaća upravljanje stambenim i komercijalnim zgradama, tehničko održavanje, inženjering, kao i digitalne i mobilne usluge. Grupacija strategiju temelji na konceptu objedinjavanja različitih usluga unutar jedinstvenog sustava.

Ulazak na hrvatsko tržište dio je šire strategije rasta kroz akvizicije. Nakon što je 2025. premašio prihod od 100 milijuna eura, Civinity planira nastaviti s preuzimanjima, uključujući širenje u srednju i istočnu Europu. Osim Hrvatske i Slovenije, grupacija razmatra i ulazak na tržišta Estonije, Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske i Finske.

Iz Civinityja poručuju da će nakon zaključenja transakcije fokus biti na kontinuitetu poslovanja Metusa, zadržavanju zaposlenika i održavanju odnosa s klijentima, uz daljnje širenje u regiji.