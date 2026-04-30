Izraelci žele kupiti tvornicu VW-a u Njemačkoj: U planu proizvodnja proturaketnih sustava

Izraelska obrambena kompanija Rafael planira preuzeti tvornicu njemačkog automobilskog diva Volkswagen u Osnabrücku, na zapadu Njemačke, tvrde izvori upoznati s pregovorima
Riječ je o potezu koji bi mogao označiti značajan zaokret u namjeni industrijskih kapaciteta u Europi, piše Times od Israel.
Iako ni Volkswagen ni izraelska državna kompanija Rafael službeno ne komentiraju navode, izvršni direktor VW-a Oliver Blume potvrdio je investitorima da su u tijeku napredni razgovori s obrambenim tvrtkama o budućnosti pogona.
Volkswagen je ranije najavio da razmatra prodaju ili prenamjenu tvornice u Osnabrücku, koja zapošljava oko 2300 radnika, kao dio šire reorganizacije poslovanja. Istodobno je tada naglašeno da se ondje neće proizvoditi oružje.
Od automobila prema obrambenoj industriji
Prema ranijim medijskim izvješćima, razgovori između VW-a i Rafaela uključuju mogućnost preusmjeravanja proizvodnje s automobilskih komponenti na dijelove za raketne sustave.
Rafael je poznat kao jedan od ključnih partnera u razvoju izraelskih sustava protuzračne i proturaketne obrane poput Željezne kupole, Strijele i Davidove praćke.
U slučaju realizacije posla, u njemačkom pogonu proizvodili bi se dijelovi poput raketnih motora, dok bi se osjetljiviji elementi, poput eksploziva, izrađivali na drugim lokacijama iz sigurnosnih razloga.
Ovaj potencijalni zaokret odražava širi trend u njemačkoj industriji, koja se sve više okreće obrambenom sektoru. Vlada u Berlinu posljednjih godina izdvaja stotine milijardi eura za jačanje vojske nakon dugog razdoblja zanemarivanja.
Istodobno, njemačke vlasti žele zadržati kontrolu nad ključnim obrambenim tehnologijama i osigurati da se njihova proizvodnja i razvoj odvijaju unutar zemlje.