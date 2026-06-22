Stručnjaci upozoravaju: Ove navike najčešće dovode do provale u automobil

Krađa iz automobila često nije djelo posebno sofisticiranih kriminalaca, nego posljedica sitnih navika vozača koje lopovima olakšavaju posao.
Slovački Auto Bild upozorava da se mnogi provalnici oslanjaju upravo na nepažnju - vidljive torbe, nezaključan automobil, loše odabrano parkirno mjesto ili dokumente ostavljene u kabini.
Najvažnije pravilo zato je vrlo jednostavno: automobil koji ostavljate na parkiralištu trebao bi izgledati kao da u njemu nema ničega vrijednog. Čak i prazna torba za prijenosno računalo može biti dovoljan razlog da netko razbije staklo.
Najveća greška je ostaviti stvari na vidljivom mjestu
Kada bi policija morala izdvojiti jednu najčešću pogrešku vozača, to bi vjerojatno bilo ostavljanje vrijednih stvari na sjedalu ili drugim vidljivim mjestima u kabini. Mnogi misle da se ništa neće dogoditi ako samo nakratko odu u trgovinu, ali lopovu je često potrebno tek nekoliko sekundi.
Mobitel, prijenosno računalo, torbica, fotoaparat ili vrećice iz trgovine lako privuku pozornost i s veće udaljenosti. Problem je i u tome što lopov ne mora znati što se točno nalazi u automobilu. Dovoljna mu je sumnja da bi unutra moglo biti nešto vrijedno.
Zato ni prazna torba za laptop nije bezazlena. Ona može sugerirati da je računalo možda skriveno negdje u vozilu, pa provalnik riskira razbijanje stakla i brz ulazak u kabinu.
Ni prtljažnik nije uvijek sigurno rješenje
Mnogi vozači misle da su riješili problem ako stvari prebace u prtljažnik. To može biti dobro rješenje, ali samo ako to ne rade tek nakon što su se parkirali.
Ako vozač dođe na parkiralište, izađe iz automobila i zatim pred svima prebacuje torbe sa sjedala u prtljažnik, zapravo okolini pokazuje da u vozilu ostavlja nešto vrijedno. Iskusni lopovi često promatraju parkirališta kod trgovačkih centara, turističkih lokacija, sportskih objekata ili kupališta i čekaju upravo takve situacije.
Ako nešto morate staviti u prtljažnik, bolje je to učiniti prije dolaska na mjesto na kojem ćete ostaviti automobil.
Važan je i odabir parkirnog mjesta. Tamni kutovi, zabačena parkirališta i mjesta izvan pogleda prolaznika lopovima daju više vremena i manje rizika. Bolje je birati osvijetljena mjesta, pozicije blizu ulaza, kamera ili prostora s većim protokom ljudi.
Provjerite je li automobil stvarno zaključan
Moderni sustavi bez ključa donijeli su komfor, ali i jednu novu lošu naviku. Mnogi vozači samo se udalje od automobila i pretpostave da se vozilo samo zaključalo.
To nije uvijek slučaj. Baterija u ključu može biti slaba, sustav može zakazati, a u bučnom okruženju vozač možda neće primijetiti da automobil nije reagirao. Slovački Auto Bild upozorava i na uređaje kojima lopovi mogu ometati signal zaključavanja.
Zato je korisno nakon izlaska iz automobila provjeriti je li se vozilo doista zaključalo. Dovoljan je pogled na pokazivače smjera, zvučni signal ili jednostavno povlačenje kvake prije odlaska.
Dokumenti također ne bi trebali ostajati u vozilu. Prometna dozvola, police osiguranja, osobni podaci ili dokumenti s kućnom adresom mogu stvoriti još veći problem od same krađe stvari iz kabine. Ako lopov dođe do takvih podataka, šteta više nije samo razbijeno staklo ili ukradena torba.
Što najviše odvraća lopove?
Najbolja zaštita nije jedno čarobno rješenje, nego kombinacija dobrih navika i sigurnosne opreme. Kvalitetan alarm može odvratiti lopova jer stvara buku i privlači pozornost, a još je korisniji ako vlasniku šalje obavijest na mobitel.
Mehaničke zaštite mogu otežati krađu vozila, iako neće spriječiti provalu u kabinu. Sigurnosne folije na staklima ne čine automobil neprobojnim, ali mogu znatno produljiti vrijeme potrebno za ulazak u vozilo. GPS lokacija ne čuva stvari u kabini, ali može pomoći u pronalasku automobila ako dođe do krađe.
Ipak, najvažnije ostaju jednostavne stvari: ne ostavljati ništa na vidljivom mjestu, ne pokazivati pred drugima što stavljate u prtljažnik, parkirati na dobro osvijetljenim i prometnim mjestima te svaki put provjeriti je li automobil zaključan.
Lopovi se često oslanjaju na rutinu. Ako svaki dan parkirate na istom mjestu, ostavljate iste predmete u vozilu ili uvijek postupate na isti način, postajete predvidljiviji. Upravo zato malo opreza može napraviti veliku razliku.
Prevencija je na kraju uvijek jeftinija od posljedica. Razbijeno staklo, oštećena vrata, ukradene stvari i prijava štete osiguranju stvaraju probleme koje je u mnogim slučajevima moguće izbjeći. Automobil koji izgleda prazno, zaključano vozilo i pametan izbor parkirnog mjesta često su dovoljni da lopov jednostavno produži dalje.