Stručnjaci upozoravaju: Ove navike najčešće dovode do provale u automobil

Slovački Auto Bild upozorava da se mnogi provalnici oslanjaju upravo na nepažnju - vidljive torbe, nezaključan automobil, loše odabrano parkirno mjesto ili dokumente ostavljene u kabini.

Najvažnije pravilo zato je vrlo jednostavno: automobil koji ostavljate na parkiralištu trebao bi izgledati kao da u njemu nema ničega vrijednog. Čak i prazna torba za prijenosno računalo može biti dovoljan razlog da netko razbije staklo.

Najveća greška je ostaviti stvari na vidljivom mjestu

Kada bi policija morala izdvojiti jednu najčešću pogrešku vozača, to bi vjerojatno bilo ostavljanje vrijednih stvari na sjedalu ili drugim vidljivim mjestima u kabini. Mnogi misle da se ništa neće dogoditi ako samo nakratko odu u trgovinu, ali lopovu je često potrebno tek nekoliko sekundi.

Mobitel, prijenosno računalo, torbica, fotoaparat ili vrećice iz trgovine lako privuku pozornost i s veće udaljenosti. Problem je i u tome što lopov ne mora znati što se točno nalazi u automobilu. Dovoljna mu je sumnja da bi unutra moglo biti nešto vrijedno.

Zato ni prazna torba za laptop nije bezazlena. Ona može sugerirati da je računalo možda skriveno negdje u vozilu, pa provalnik riskira razbijanje stakla i brz ulazak u kabinu.

Ni prtljažnik nije uvijek sigurno rješenje

Mnogi vozači misle da su riješili problem ako stvari prebace u prtljažnik. To može biti dobro rješenje, ali samo ako to ne rade tek nakon što su se parkirali.

Ako vozač dođe na parkiralište, izađe iz automobila i zatim pred svima prebacuje torbe sa sjedala u prtljažnik, zapravo okolini pokazuje da u vozilu ostavlja nešto vrijedno. Iskusni lopovi često promatraju parkirališta kod trgovačkih centara, turističkih lokacija, sportskih objekata ili kupališta i čekaju upravo takve situacije.

Ako nešto morate staviti u prtljažnik, bolje je to učiniti prije dolaska na mjesto na kojem ćete ostaviti automobil.

Važan je i odabir parkirnog mjesta. Tamni kutovi, zabačena parkirališta i mjesta izvan pogleda prolaznika lopovima daju više vremena i manje rizika. Bolje je birati osvijetljena mjesta, pozicije blizu ulaza, kamera ili prostora s većim protokom ljudi.