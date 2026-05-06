Hyundai gasi modele koje su fanovi obožavali

Hyundai se postupno oprašta od svojih najpoznatijih sportskih modela s klasičnim motorima, a odluka je dio šire strategije transformacije brenda. Automobili koji su godinama gradili reputaciju marke među entuzijastima više neće biti dostupni u Europi, barem u obliku kakav smo dosad poznavali.

Najviše se to odnosi na N modele poput i30 N, koji su u kratkom vremenu stekli gotovo kultni status među vozačima. Taj model, predstavljen 2017., bio je jedan od rijetkih automobila koji je kombinirao svakodnevnu upotrebljivost i pravi sportski karakter, uz naglasak na vozački doživljaj.

Upravo takvi modeli Hyundai su pozicionirali kao ozbiljnog igrača u segmentu sportskih automobila, što prije desetak godina nije bilo lako zamislivo.

Povlačenje ovih modela ne dolazi zbog slabog interesa, nego zbog promjene smjera. Hyundai se sve više okreće elektrifikaciji i razvoju novih sportskih električnih modela, što znači da klasični benzinski sportaši postupno odlaze u drugi plan.

Fanovi ostaju bez ‘starog osjećaja’

Za mnoge vozače ovo znači kraj jedne specifične vrste vozačkog iskustva. Modeli poput i30 N nudili su kombinaciju zvuka, mehaničkog osjećaja i direktne povezanosti s cestom, što električni automobili zasad teško mogu u potpunosti replicirati.

Zato ovaj potez ima i emotivnu dimenziju. Nije riječ samo o promjeni modela, nego o promjeni cijelog pristupa vožnji.

Što dolazi dalje

Hyundai ne odustaje od sporta, ali ga redefinira. Fokus se sada prebacuje na električne modele visokih performansi, koji bi trebali ponuditi novu vrstu uzbuđenja, ali na drukčiji način.

To znači da će oznaka N i dalje postojati, ali u kontekstu električnih automobila i novih tehnologija. U prijevodu, Hyundai zatvara jedno poglavlje, ali istovremeno otvara novo – samo s potpuno drugačijim pravilima igre.