Cadillac predstavio zastrašujuću jurilicu. Ima 685 'konja' i - manualni mjenjač

Cadillac je odlučio obilježiti ulazak u Formulu 1 na način koji savršeno odgovara imidžu brenda – ekstremno snažnom i vrlo ograničenom serijom modela.

Novi CT5-V Blackwing F1 Collector Series temelji se na već poznatoj sportskoj limuzini, ali donosi dodatni naglasak na performanse i ekskluzivnost.

Najveća novost skriva se ispod poklopca motora. Riječ je o 6,2-litrenom V8 motoru s kompresorom koji sada razvija 685 KS i 911 Nm okretnog momenta, čime je ovo najjači Blackwing ikad proizveden.

Manualni mjenjač i fokus na vožnju

Za razliku od mnogih modernih sportskih modela, Cadillac ovdje nije išao putem automatike. Ova posebna serija dolazi isključivo s ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva, što dodatno naglašava fokus na vozački doživljaj.

Drugim riječima, riječ je o automobilu koji ne pokušava biti najbrži na papiru, nego ponuditi što čistiji osjećaj vožnje – nešto što danas postaje sve rjeđe.

Inspiracija Formulom 1

Vizualno, model jasno pokazuje odakle dolazi inspiracija. Karoserija je izvedena u posebnoj nijansi Midnight Stone Frost, uz crne detalje, karbonske elemente i suptilne F1 oznake.