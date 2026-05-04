Cadillac predstavio zastrašujuću jurilicu. Ima 685 'konja' i - manualni mjenjač

Cadillac je predstavio jednu od najekskluzivnijih limuzina godine. CT5-V Blackwing F1 Collector Series slavi ulazak brenda u Formulu 1, donosi više snage nego ikad i proizvodit će se u samo 26 primjeraka.
Cadillac je odlučio obilježiti ulazak u Formulu 1 na način koji savršeno odgovara imidžu brenda – ekstremno snažnom i vrlo ograničenom serijom modela.
Novi CT5-V Blackwing F1 Collector Series temelji se na već poznatoj sportskoj limuzini, ali donosi dodatni naglasak na performanse i ekskluzivnost.
Najveća novost skriva se ispod poklopca motora. Riječ je o 6,2-litrenom V8 motoru s kompresorom koji sada razvija 685 KS i 911 Nm okretnog momenta, čime je ovo najjači Blackwing ikad proizveden.
Manualni mjenjač i fokus na vožnju
Za razliku od mnogih modernih sportskih modela, Cadillac ovdje nije išao putem automatike. Ova posebna serija dolazi isključivo s ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva, što dodatno naglašava fokus na vozački doživljaj.
Drugim riječima, riječ je o automobilu koji ne pokušava biti najbrži na papiru, nego ponuditi što čistiji osjećaj vožnje – nešto što danas postaje sve rjeđe.
Inspiracija Formulom 1
Vizualno, model jasno pokazuje odakle dolazi inspiracija. Karoserija je izvedena u posebnoj nijansi Midnight Stone Frost, uz crne detalje, karbonske elemente i suptilne F1 oznake.
Jedan od zanimljivijih detalja je i utisnuti F1 logo u limu vrata, što pokazuje koliko je pažnje posvećeno detaljima.
Unutrašnjost prati isti pristup – tamna kabina s kontrastnim detaljima i nizom diskretnih referenci na Formulu 1, uključujući oznake na sjedalima i mjenjaču.
Samo 26 automobila
Najveća posebnost ove verzije je njezina rijetkost. Proizvest će se svega 26 primjeraka, a svaki će biti numeriran i namijenjen kolekcionarima.
Time Cadillac jasno poručuje da ovo nije model za masovno tržište, nego simbol ulaska u novu eru – onu u kojoj se luksuz i motorsport ponovno spajaju.
Posljednji V8 ovakve vrste
CT5-V Blackwing već sada ima poseban status jer predstavlja jednu od posljednjih velikih sportskih limuzina s klasičnim V8 motorom. U kontekstu elektrifikacije, ovakvi modeli postaju sve rjeđi, što dodatno povećava njihovu vrijednost među entuzijastima.
Početna cijena bit će mu oko 200.000 dolara.