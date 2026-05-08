Znanstvenici otkrili novi uzrok poplava na Jadranu: Nije ono što se dosad mislilo

"Kao što dijete na ljuljački pravilnim pokretima može pojačati ljuljanje, tako i vjetar nad Jadranom može pojačati oscilacije mora ako je usklađen sa stojnim valovima", objašnjavaju u priopćenju.

Zaključili su da do poplava na Jadranu ne dolazi isključivo na način kako se dosad smatralo - djelovanjem ciklona, niskog tlaka zraka i južnog vjetra koji potiskuju more prema sjevernom Jadranu - nego da važnu ulogu može imati i rezonantno pojačavanje morskih oscilacija uslijed višestrukih impulsa vjetra.

Rezultati istraživanja objavljeni su u međunarodnom znanstvenom časopisu Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, a proveli su ga znanstvenici iz talijanskog Instituta za znanosti o moru CNR-a i Geofizičkog zavoda Andrija Mohorovičić PMF-a u Zagrebu.