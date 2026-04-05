iznenađujuća dubina

Ovo je najdublje mjesto u hrvatskom dijelu Jadrana: I dalje skriva tajne morskog dna

I.J.

05.04.2026 u 21:31

Komiža
Komiža Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Jadransko more mnogima je sinonim za kristalno čisto i relativno plitko more, osobito uz obalu i otoke. No njegov najdublji dio skriva se daleko od pogleda – i seže znatno dublje nego što većina misli.

Najdublji dio Jadranskog mora poznat je kao Južnojadranska kotlina. Ovaj morski bazen proteže se jugoistočno od otoka Visa prema Palagruži i talijanskoj obali. Upravo u hrvatskom dijelu te kotline, južno od Palagruže, nalazi se najdublja službeno zabilježena točka Jadrana unutar hrvatskih teritorijalnih voda, na dubini od 1.233 metra, piše putni kofer.

vezane vijesti

Dubina koja iznenađuje

Za usporedbu, velik dio Jadrana uz obalu dubok je tek nekoliko desetaka metara, dok se na sjeveru rijetko prelazi 100 metara. Upravo zato podatak o više od kilometra dubine mnoge iznenadi. Južnojadranska kotlina formirana je kao prirodna depresija morskog dna, a njezina najveća dubina nalazi se upravo na području koje dijelom pripada hrvatskom morskom prostoru.

Vjetar na Jadranu - ilustracija
Vjetar na Jadranu - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na tim dubinama vladaju potpuno drugačiji uvjeti nego uz obalu, gotovo potpuni mrak, niske temperature i visok tlak. Riječ je o prostoru koji je i dalje relativno slabo istražen, a nastanjuju ga specifični morski organizmi prilagođeni ekstremnim uvjetima.

Najdublje mjesto u Jadranu

Iako se Južnojadranska kotlina proteže i izvan hrvatskih granica, upravo taj dio mora smatra se najdubljim u cijelom Jadranu. Zbog svoje dubine i položaja, važan je i za oceanografska istraživanja te praćenje morskih struja.

Jadran se često doživljava kao mirno i ‘pitomo’ more, no njegov južni dio pokazuje sasvim drugačiju sliku. Ispod površine kriju se dubine koje po nekim karakteristikama podsjećaju na otvoreni ocean.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
