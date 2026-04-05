Ovo je najdublje mjesto u hrvatskom dijelu Jadrana: I dalje skriva tajne morskog dna

Najdublji dio Jadranskog mora poznat je kao Južnojadranska kotlina . Ovaj morski bazen proteže se jugoistočno od otoka Visa prema Palagruži i talijanskoj obali. Upravo u hrvatskom dijelu te kotline, južno od Palagruže, nalazi se najdublja službeno zabilježena točka Jadrana unutar hrvatskih teritorijalnih voda, na dubini od 1.233 metra , piše putni kofer.

Za usporedbu, velik dio Jadrana uz obalu dubok je tek nekoliko desetaka metara, dok se na sjeveru rijetko prelazi 100 metara. Upravo zato podatak o više od kilometra dubine mnoge iznenadi. Južnojadranska kotlina formirana je kao prirodna depresija morskog dna , a njezina najveća dubina nalazi se upravo na području koje dijelom pripada hrvatskom morskom prostoru.

Na tim dubinama vladaju potpuno drugačiji uvjeti nego uz obalu, gotovo potpuni mrak, niske temperature i visok tlak. Riječ je o prostoru koji je i dalje relativno slabo istražen, a nastanjuju ga specifični morski organizmi prilagođeni ekstremnim uvjetima.

Najdublje mjesto u Jadranu

Iako se Južnojadranska kotlina proteže i izvan hrvatskih granica, upravo taj dio mora smatra se najdubljim u cijelom Jadranu. Zbog svoje dubine i položaja, važan je i za oceanografska istraživanja te praćenje morskih struja.

Jadran se često doživljava kao mirno i ‘pitomo’ more, no njegov južni dio pokazuje sasvim drugačiju sliku. Ispod površine kriju se dubine koje po nekim karakteristikama podsjećaju na otvoreni ocean.