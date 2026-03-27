Ministrica upozorila na novu prijetnju dijelovima Hrvatske: 'Situacija se pomno prati'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković komentirala je postupanja Hrvatskih voda u područjima ugrožena zbog poplava. Otkrila je kako se u Hrvatskoj Kostajnici već postavljaju barijere, ali da se ne očekuju veći problemi
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i svojim suradnicima, obišla područje Bundeka nakon snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, gdje se upoznala s razmjerima štete.
"Nekoliko tisuća hrvatskih vatrogasaca izašlo je na teren te u suradnji s gradskim službama i sustavom civilne zaštite aktivno radi na otklanjanju posljedica ovog velikog nevremena. Hvala im na iznimnoj predanosti, brzoj reakciji i nesebičnom angažmanu", rekla je Vučković.
Prijetnja poplava
Pojedinim dijelovima zemlje prijete poplave, jer su obilne kiše uzrokovale poraste vodostaja rijeka. Posebno je teška situacija u Hrvatskoj Kostajnici gdje su već postavljene protupoplavne barijere.
"Hrvatske vode su u okviru svojih nadležnosti poduzele sve potrebne pripremne aktivnosti, osobito na lokacijama koje se smatraju rizičnima s obzirom na povišeni vodostaj. Na području rijeke Une, u Hrvatskoj Kostajnici, postavljene su montažno-demontažne barijere u punom profilu, ukupne duljine oko 600 metara, koje su se pokazale izuzetno učinkovitima tijekom ranijih ekstremnih događaja.
Na ostalim područjima provode se redovne mjere obrane od poplava, dok su na pojedinim lokacijama uvedene i izvanredne mjere. U ovom trenutku ne očekujemo veće probleme, no situacija se i dalje pomno prati", zaključila je Vučković.
