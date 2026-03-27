Ministrica upozorila na novu prijetnju dijelovima Hrvatske: 'Situacija se pomno prati'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i svojim suradnicima, obišla područje Bundeka nakon snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, gdje se upoznala s razmjerima štete.

"Nekoliko tisuća hrvatskih vatrogasaca izašlo je na teren te u suradnji s gradskim službama i sustavom civilne zaštite aktivno radi na otklanjanju posljedica ovog velikog nevremena. Hvala im na iznimnoj predanosti, brzoj reakciji i nesebičnom angažmanu", rekla je Vučković.