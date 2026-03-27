pokrenute mjere obrane

Ministrica upozorila na novu prijetnju dijelovima Hrvatske: 'Situacija se pomno prati'

M.Da.

27.03.2026 u 17:36

Marija Vučković komentirala rad službi u nevremenu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković komentirala je postupanja Hrvatskih voda u područjima ugrožena zbog poplava. Otkrila je kako se u Hrvatskoj Kostajnici već postavljaju barijere, ali da se ne očekuju veći problemi

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i svojim suradnicima, obišla područje Bundeka nakon snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, gdje se upoznala s razmjerima štete.

"Nekoliko tisuća hrvatskih vatrogasaca izašlo je na teren te u suradnji s gradskim službama i sustavom civilne zaštite aktivno radi na otklanjanju posljedica ovog velikog nevremena. Hvala im na iznimnoj predanosti, brzoj reakciji i nesebičnom angažmanu", rekla je Vučković.

Marija Vučković dala je izjavu za medije povodom nevremena. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Igor Kralj/PIXSELL

Prijetnja poplava

Pojedinim dijelovima zemlje prijete poplave, jer su obilne kiše uzrokovale poraste vodostaja rijeka. Posebno je teška situacija u Hrvatskoj Kostajnici gdje su već postavljene protupoplavne barijere.

"Hrvatske vode su u okviru svojih nadležnosti poduzele sve potrebne pripremne aktivnosti, osobito na lokacijama koje se smatraju rizičnima s obzirom na povišeni vodostaj. Na području rijeke Une, u Hrvatskoj Kostajnici, postavljene su montažno-demontažne barijere u punom profilu, ukupne duljine oko 600 metara, koje su se pokazale izuzetno učinkovitima tijekom ranijih ekstremnih događaja.

Na ostalim područjima provode se redovne mjere obrane od poplava, dok su na pojedinim lokacijama uvedene i izvanredne mjere. U ovom trenutku ne očekujemo veće probleme, no situacija se i dalje pomno prati", zaključila je Vučković.

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
Drama u Lici: Obitelj s četvero djece ostala zametena u snijegu, spasili ih HGSS-ovci
Uskok objavio za što tereti Vedrana Pavleka. Evo kako se iz Skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura

