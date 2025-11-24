Zelenski se javio nakon objave SAD-a: Putin želi pravno priznanje za ono što je ukrao

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da se mora poštovati „temeljni princip koji je Europi donio najdulje razdoblje mira u povijesti“ - da se granice ne smiju mijenjati silom

Govoreći putem videolinka na otvaranju parlamentarnog summita Krimske platforme u Švedskoj, upozorio je da će, ako taj princip padne u Europi, „svugdje biti doveden u pitanje“. Osvrnuo se i na razgovore u Ženevi održane proteklog vikenda, istaknuvši da Ukrajina „blisko surađuje sa SAD-om, s europskim partnerima i mnogima drugima kako bi definirala korake koji mogu okončati ruski rat i donijeti stvarnu sigurnost“, prenosi Guardian. Zelenski je rekao da Vladimir Putin nastoji dobiti „pravno priznanje za ono što je ukrao kako bi prekršio princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta“, te dodao da je pravo rješenje samo „održiv i pravedan mir“. Pohvalio je napredak u razgovorima sa SAD-om, navodeći da su se usuglasili o „izuzetno osjetljivim“ pitanjima poput oslobađanja ukrajinskih ratnih zarobljenika i djece koju je Rusija odvela. No naglasio je da je „za postizanje pravog mira potrebno više“.

'Tražimo kompromise koji nas jačaju, a ne slabe' „Svi nastavljamo surađivati s partnerima, posebno sa Sjedinjenim Državama, i tražiti kompromise koji nas jačaju, a ne slabe“, rekao je. Dodao je da je opasno „pretvarati se da se agresiju može zanemariti i jednostavno krenuti dalje“. Pozvao je svjetske čelnike da ne budu „pasivni promatrači povijesti“, već da brane temelj poslijeratne Europe: „granice se ne mogu mijenjati silom, ratni zločinci ne smiju izbjeći pravdu i agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo“. U tom je kontekstu poručio da su odluke o ruskoj imovini „ključne“ te pozvao partnere da ih podrže i nastave vršiti pritisak na Moskvu. U nedjelju su Ukrajina i Sjedinjene Države u zajedničkoj izjavi objavile da su nakon razgovora u Ženevi izradile „unaprijeđeni mirovni okvir“, premda nisu dale detalje.

Zelenskij je rekao da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju zamrznute ruske imovine ključna. „Trenutno smo u kritičnom trenutku“, rekao je. „U medijima je puno buke, i sav taj politički pritisak, i još veća odgovornost za odluke koje su pred nama“, dodao je. Sjedinjene Države i Ukrajina nastavile su u ponedjeljak u Švicarskoj razgovore kako bi izradile obostrano prihvatljiv mirovni plan, nakon što su se složile izmijeniti američki prijedlog koji su Kijev i njegovi europski saveznici ocijenili kao popis želja Kremlja. Washington i Kijev u zajedničkoj su izjavi rekli da su nakon prvog dana razgovora u Ženevi u nedjelju izradili "pročišćeni mirovni okvir", iako nisu naveli detalje. Mirovni plan ima 28 točaka Sjedinjene Države iznenadile su Kijev i europske zemlje mirovnim planom od 28 točaka prošli tjedan, dajući Ukrajini rok do četvrtka da pristane na okvir za okončanje najsmrtonosnijeg rata u Europi od Drugog svjetskog rata. Nakon nedjeljnih razgovora nije objavljena izjava o tome kako će revidirani plan rješavati sporna pitanja poput toga kako jamčiti sigurnost Ukrajine od budućih ruskih prijetnji i kako financirati obnovu Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio, koji je predvodio američku delegaciju tijekom nedjeljnih razgovora, rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv.