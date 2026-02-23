Zelenski: Imam poruku za Putina, spreman sam na sastanak

Četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, kraj rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za njemački ARD poručio je da je spreman na kompromis i osobni susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom – ali uz jasan preduvjet

Prema riječima Zelenskog, rat će završiti tek kada američki predsjednik Donald Trump zajedno s europskim saveznicima izvrši snažan pritisak na Kremlj. 'Rat će završiti kada predsjednik SAD-a Trump zajedno s Europljanima postavi Putina na njegovo mjesto i prisili ga na stvarne pregovore koji donose rezultat', poručio je Zelenski u intrervjuu za njemački javni RTV servis ARD. Naglasio je da ruski predsjednik mora biti primoran pristati na prekid vatre kao prvi korak prema ozbiljnim pregovorima.

Ukrajinski predsjednik jasno je poručio da je spreman razgovarati i o teritorijalnim pitanjima, uključujući ruske zahtjeve za povlačenje ukrajinskih snaga iz dijelova Donbasa koji su još pod kontrolom Kijeva. No, naglasio je da se o takvim pitanjima može odlučivati isključivo na razini državnih čelnika. 'Imam jednostavnu poruku za Putina: Spreman sam na sastanak. Moramo završiti rat', rekao je Zelenski. Kritika Orbana i poruka Bruxellesu Zelenski se osvrnuo i na ulogu Europske unije, a posebice na blokadu financijske pomoći Ukrajini. Izravno je prozvao mađarskog premijera Viktora Orbana, koji prijeti blokadom europskog paketa pomoći od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine.

'Ako blokira tih 90 milijardi eura, onda se za nas svrstava uz Putina i (Aleksandra) Lukašenka', rekao je Zelenski. Ukrajinski predsjednik kritizirao je i sporost Bruxellesa u procesu pristupnih pregovora. Poručio je da je krajnje vrijeme da se otvore novi pregovarački klasteri. 'Mi provodimo reforme u ratu. U ratu činimo više nego neki kandidati u miru', rekao je, dodajući da i dalje očekuje jasan datum ulaska Ukrajine u EU, iako više ne inzistira na 2027. godini, koju je ranije spominjao. Zahvala Njemačkoj i očekivanja za budućnost Za Njemačku je Zelenski imao riječi hvale. Istaknuo je da je Berlin preuzeo vodeću ulogu u Europi kada je riječ o financijskoj pomoći Ukrajini, čak ispred Norveške. No, u slučaju prekida vatre, očekuje još snažniji angažman. Podsjetio je da su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo izrazili spremnost poslati vojnike u Ukrajinu u sklopu mirovne misije. VIDEO Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

