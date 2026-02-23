Srpski premijer posjetio Hrvatsku, javio se ministar branitelja: 'Nije prvi put...'

Srpski premijer Đuro Macut u petak je posjetio Hrvatsku. U Dalju je odlikovan najvišim ordenom Eparhije osječko-poljske i baranjske, a u Vukovaru je sudjelovao na svečanoj akademiji povodom srpskog Dana državnosti, doznaje Dnevnik.hr.

U svečanoj je prigodi ustvrdio da srpski narod, bez obzira na to gdje živi, sa svojim susjedima živi u slozi te da su Srbija i Srpska pravoslavna Crkva jamac da u Hrvatskoj mogu živjeti u miru. No, ono što je zabrinjavajuće jest da hrvatske vlasti nisu bile upoznate s njegovim dolaskom.