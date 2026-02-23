Srpski premijer posjetio Hrvatsku, javio se ministar branitelja: 'Nije prvi put...'

Srpski premijer Đuro Macut proteklog je petka boravio u Dalju i Vukovaru. Gradonačelnik Vukovara tvrdi da nije bio upoznat s njegovim dolaskom, a ministar branitelja Tomo Medved je rekao da mu nije prvi put da tako dolazi u Hrvatsku
Srpski premijer Đuro Macut u petak je posjetio Hrvatsku. U Dalju je odlikovan najvišim ordenom Eparhije osječko-poljske i baranjske, a u Vukovaru je sudjelovao na svečanoj akademiji povodom srpskog Dana državnosti, doznaje Dnevnik.hr.
U svečanoj je prigodi ustvrdio da srpski narod, bez obzira na to gdje živi, sa svojim susjedima živi u slozi te da su Srbija i Srpska pravoslavna Crkva jamac da u Hrvatskoj mogu živjeti u miru. No, ono što je zabrinjavajuće jest da hrvatske vlasti nisu bile upoznate s njegovim dolaskom.
"Svatko ima pravo posjećivati svoju zajednicu, međutim meni je nepojmljivo da nitko nas iz grada Vukovara nije obavijestio od naših službi da dolazi premijer neke druge države u Vukovar", rekao je gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček.
Ministar branitelja Tomo Medved je, pak, znao da dolazi, ali ništa više od toga. "Znao sam da dolazi, ali nisam znao detalje. Nije prvi puta da je dolazio, to je ono što znamo, dakle znamo tko mu je bio domaćin, program se odvijao u okviru Srpske pravoslavne Crkve", ustvrdio je Medved.