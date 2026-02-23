Mađari nanijeli bolan udarac EU-u: Ništa od novog paketa sankcija Rusiji

Nema dogovora o 20. paketu sankcija protiv Rusije, poručila je europska šefica diplomacije Kaja Kallas nakon današnjeg sastanka europskih ministara vanjskih poslova u Bruxellesu

Šefica diplomacije EU-a potvrdila je da ministri nisu uspjeli postići dogovor o 20. paketu sankcija protiv Rusije na vrijeme za sutrašnju obljetnicu početka sveobuhvatne agresije. 'Ovo je korak unatrag i poruka koju danas nismo željeli poslati, ali rad se nastavlja', rekla je Kallas.

Europski ministri vanjskih poslova država članica EU-a danas su se sastali u Bruxellesu kako bi pokušali odobriti novi, 20. paket sankcija Rusiji. Mađarska je ranije najavila kako će blokirati paket, ali i ključni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura ugovoren u prosincu, zbog čega su ostale zemlje EU-a mahom pobjesnile. Budimpešta je najavila veto ako Ukrajina ne omogući nastavak isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj preko naftovoda Družba. Sastanak šefova diplomacije zemalja EU-a započeo je u ponedjeljak u 10 sati, a tek nešto iza 16.30 sati šefica europske diplomacije Kaja Kallas obratila se medijima. 'Moramo okrenuti narativ, nećemo to više tolerirati' Kallas je poručila je da Europska unija mora 'okrenuti narativ' – s pritiska na Ukrajinu da se odrekne teritorija prema jasnom definiranju onoga što Rusija mora učiniti kako bi se ispunili osnovni uvjeti za pravedan i trajan mir. Naglasila je da EU mora precizno artikulirati svoja očekivanja jer se, kako je rekla, 'na ruske maksimalističke zahtjeve ne može odgovarati minimalističkim odgovorom'. Kallas je također objavila da je odlučila ograničiti maksimalnu veličinu ruske misije pri EU-u na 40 osoba. 'Nećemo tolerirati zloupotrebu diplomatskog statusa', poručila je. Frustrirajući udarac za EU uoči obljetnice rata Izostanak dogovora o novom paketu sankcija predstavlja ozbiljan i frustrirajući trenutak za čelnike Europske unije, osobito za najviše predstavnike koji sutra putuju u Kijev povodom četvrte obljetnice početka ruske sveobuhvatne agresije na Ukrajinu.

Među njima je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je trebala u ukrajinsku prijestolnicu doći s porukom europskog jedinstva i odlučnosti. Umjesto toga, Bruxelles u Kijev stiže bez 20. paketa sankcija – poruke koju su mnogi smatrali ključnom u simboličnom i političkom smislu. Kallas: Žalim što nismo postigli dogovor Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku izjavila je da 'doista žali' što dogovor nije postignut upravo uoči četvrte godišnjice rata. Otkrila je da se razgovori s Mađarskom i Slovačkom nastavljaju 'na različitim razinama' kako bi se pronašao način za pomak oko paketa sankcija. 'Nije lako. Nikada nije lako, ali rad se nastavlja', poručila je. Dodala je kako posebno žali što dogovor nije osiguran danas, s obzirom na to da se sutra obilježava tužna godišnjica početka rata. 'Doista moramo poslati snažnu poruku Ukrajini da nastavljamo pomagati, ali i dodatno pojačati pritisak na Rusiju', naglasila je Kallas. Von der Leyen i Costa će izravno razgovarati s Orbanom Kallas je upitana postoji li veza između nedavne posjete američkog državnog tajnika Marca Rubija Mađarskoj i Slovačkoj te sve odlučnijeg stava tih dviju zemalja prema Ukrajini, no odlučila se ne upuštati u spekulacije na tu temu. Kallas je također komentirala je li odluka mađarske vlade da blokira paket sankcija i europski zajam Ukrajini dio predizborne kampanje uoči parlamentarnih izbora u travnju.