Uskoro novi krug pregovora, Ukrajinci otkrili kako se Rusi ponašaju

'Mislim krajem tjedna, ovog tjedna', rekao je Kirilo Budanov novinarima kada su ga pitali kada će se održati novi krug pregovora.

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Države održale su nekoliko rundi pregovora u Abu Dhabiju i Ženevi dok Washington nastoji okončati rat koji je počeo ruskom invazijom 24. veljače 2022. godine.

'Nije tajna da pregovori nisu laki, ali definitivno ima pomaka i približavamo se trenutku kada će sve strane morati donijeti konačne odluke - hoće li nastaviti ovaj rat ili prijeći na mir', rekao je Budanov, prema priopćenju Ureda predsjednika.

Budanov je rekao i da bi se sljedeća razmjena ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine mogla održati ovog tjedna i da bi mogla biti veća od prethodne kada su zemlje vratile po 157 ratnih zarobljenika. No nije iznio točan broj.

Na pitanje novinara o ponašanju Rusije u pregovorima, Budanov je rekao da je ono bilo 'suzdržano, pristojno i profesionalno'.

'Ponašaju se potpuno diplomatski korektno, svima je također jasno da imamo različite stavove', rekao je Budanov.

Budanov je rekao da Ukrajina 'čini sve' kako bi organizirala sastanak predsjednika Ukrajine i Rusije Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, ali da je to u ovom trenutku malo.