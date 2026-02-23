pad drona

Rusija napala Odesu: Na odmorištu za kamion poginule dvije osobe

M. Šu./Hina

23.02.2026 u 10:45

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

U ruskom napadu na južnu ukrajinsku regiju Odesu tijekom noći ubijene su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, priopćili su u ponedjeljak ukrajinska hitna služba i vladin dužnosnik.

Dvije su osobe poginule kad je ruski dron pao na odmorište za kamione i izazvao požar, priopćila je služba na Telegramu.

Ministar infrastrukture Oleksij Kuleba objavio je na Telegramu da je Rusija napala lučku infrastrukturu u Odeskoj regiji.

"Ovo je još jedan udarac civilnoj logistici i lučkoj infrastrukturi. Rusija sustavno napada objekte koji nemaju vojnu svrhu, pokušavajući potkopati gospodarstvo regije i zemlje u cjelini", rekao je Kuleba.

vezane vijesti

Rekao je da je skladište za teretni prijevoz oštećeno.

Odeska regija, veliko brodarsko središte s terminalima u crnomorskim lukama Odesa, Čornomorsk i Pivdenji, meta je napada od prvih dana ruske invazije 2022. godine.

Rusija je naglo povećala intenzitet svojih napada na crnomorske luke krajem 2025. godine kada je predsjednik Vladimir Putin zaprijetio da će "odsjeći Ukrajinu od mora".

Izvor iz prometne industrije, koji je tražio anonimnost zbog osjetljivosti pitanja, rekao je Reutersu prošli tjedan da su napadi na odeske luke u posljednjih nekoliko mjeseci smanjili njihov izvozni kapacitet do 30% u odnosu na predratnu razinu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pucnjava i palež

pucnjava i palež

Meksiko ubio najmoćnijeg narkobosa, nastao kaos u zemlji: Turisti bježe
kod velike gorice

kod velike gorice

Maloljetnik pokušao ubiti policajce usred potjere, jedan morao preskočiti ogradu
NAPETO NA BLISKOM ISTOKU

NAPETO NA BLISKOM ISTOKU

Prazna obećanja s istoka: Moćni 'saveznici' oprali ruke od Irana u ključnom trenutku?

najpopularnije

Još vijesti