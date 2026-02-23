Rusija napala Odesu: Na odmorištu za kamion poginule dvije osobe

Dvije su osobe poginule kad je ruski dron pao na odmorište za kamione i izazvao požar, priopćila je služba na Telegramu.

Ministar infrastrukture Oleksij Kuleba objavio je na Telegramu da je Rusija napala lučku infrastrukturu u Odeskoj regiji.

"Ovo je još jedan udarac civilnoj logistici i lučkoj infrastrukturi. Rusija sustavno napada objekte koji nemaju vojnu svrhu, pokušavajući potkopati gospodarstvo regije i zemlje u cjelini", rekao je Kuleba.