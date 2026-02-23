William i Kate na BAFTA-i: Stručnjaci razotkrili jasne znakove napetosti iza osmijeha

Princ William na BAFTA-i 2026 priznao je da 'nije u mirnom stanju', a stručnjaci za govor tijela tvrde da su se napetost i potreba za podrškom vidjeli i u njegovim i u Kateinim gestama

Nakon tjedna obilježenog napetostima u kraljevskoj obitelji, princ William i princeza Kate pojavili su se na dodjeli BAFTA-e u Londonu, gdje su prošetali crvenim tepihom ispred Royal Festival Halla. Par je pozdravljao okupljene i djelovao uigrano, no dio promatrača smatra da se iza glamura ipak moglo iščitati više od protokolarnog osmijeha.

Kate je na događaj stigla u lepršavoj haljini koju je već nosila 2019. godine, dok je William odabrao bordo odijelo od baršuna. U dvorani su razgovarali s vodstvom BAFTA-e, uključujući izvršnu direktoricu Jane Millichip i predsjednicu Saru Putt, kao i predstavnice filmskog odbora. Stručnjaci tvrde: napetost se vidjela u detaljima Prema tumačenju stručnjakinje za govor tijela Judi James za Hello!, par je na crvenom tepihu djelovao nepogrešivo, ali se moglo uočiti nekoliko signala koji upućuju na opterećenje proteklog tjedna. Kao jedan od detalja navodi se njihovo hodanje 'rame uz rame' s rukama spuštenima uz tijelo, pri čemu je blizina dlanova sugerirala želju za držanjem za ruke ili barem kratkim, uobičajenim gestama podrške koje često razmjenjuju u javnosti.

Umjesto toga, stručnjakinja ističe izostanak dodira te opisuje Williamovu gestu u kojoj su mu prsti blago savijeni, a kažiprst dodiruje palac, što tumači kao mogući obrazac samoregulacije. Spominje i trenutke u kojima se, prema njezinu opisu, na Williamovu licu vidi zategnutost usana i blago namrštene obrve. Kod Kate, kaže, osmijeh je ostao 'besprijekoran', ali je primijećen vrlo suptilan detalj: položaj zubi 'rub na rub', što također može upućivati na unutarnju napetost. Williamova rečenica koja je privukla pažnju Dodatnu je pozornost izazvala i Williamova izjava tijekom razgovora u dvorani, kada je upitan je li gledao film 'Hamnet', za koji se govori da je emocionalno težak. William je tada rekao da treba biti 'u prilično mirnom stanju' i da trenutno 'nije', pa će film ostaviti za kasnije.

