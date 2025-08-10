Zelenski dobio podršku EU-a i NATO-a, traži mjesto na razgovorima Trumpa i Putina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij dobio je u nedjelju diplomatsku podršku Europe i NATO saveza uoči rusko-američkog summita ovog tjedna, gdje Kijev strahuje da bi predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Donald Trump mogli pokušati diktirati uvjete za okončanje tri i pol godine dugog rata

Trump, koji je tjednima prijetio novim sankcijama protiv Rusije zbog neuspjeha u zaustavljanju rata, umjesto toga je u petak najavio da će se sastati s Putinom 15. kolovoza na Aljasci. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Trump otvoren za dolazak Zelenskog, ali da su u tijeku pripreme samo za bilateralni sastanak. U ruskim napadima ozlijeđeno je najmanje 12 osoba u ukrajinskoj Zaporiškoj regiji, priopćilo je u nedjelju ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. Zelenskij je, reagirajući na napad, rekao: 'Zato su potrebne sankcije, potreban je pritisak.' Vođa Kremlja prošli je tjedan isključio susret sa Zelenskim, rekavši da su uvjeti za takav susret 'nažalost još daleko' od ispunjenja.

Trump je rekao da bi potencijalni sporazum uključivao 'određenu razmjenu teritorija na dobrobit obje (strane)', što pojačava ukrajinske strahove da bi se mogla suočiti s pritiskom da preda zemlju. Zelenskij kaže da će sve odluke donesene bez Ukrajine biti 'mrtvorođene' i neizvedive. U subotu su čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Finske i Europske komisije rekli da svako diplomatsko rješenje mora zaštititi sigurnosne interese Ukrajine i Europe. 'SAD ima moć prisiliti Rusiju na ozbiljne pregovore', rekla je u nedjelju šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas. 'Svaki sporazum između SAD-a i Rusije mora uključivati Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Europe.' Ministri vanjskih poslova EU sastat će se u ponedjeljak kako bi razgovarali o sljedećim koracima, rekla je. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je za američku mrežu ABC News da će se na summitu u petak 'ispitati Putina, koliko je ozbiljan u namjeri da okonča ovaj strašni rat'. Dodao je: 'Naravno, radit će se o sigurnosnim jamstvima, ali i o apsolutnoj potrebi da se prizna da Ukrajina sama odlučuje o svojoj budućnosti, da Ukrajina mora biti suverena nacija koja odlučuje o svojoj geopolitičkoj budućnosti.' Rusija kontrolira gotovo petinu ukrajinskog teritorija.

Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO







+8 Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO