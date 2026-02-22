Mladić pokušao ući na Trumpovo imanje Mar-a-Lago, ubijen je. Oglasila se Bijela kuća

Muškarac je viđen kod sjevernih vrata imanja Mar-a-Lago kako nosi nešto što je izgledalo kao sačmarica i kanister za gorivo, rekla je američka tajna služba.

Incident se dogodio u West Palm Beachu oko 7.30 sati po hrvatskom vremenu, kada je, prema navodima službi sigurnosti, muškarac pokušao probiti osigurani perimetar oko kompleksa. Agenti američke Tajne službe, uz pomoć zamjenika šerifa okruga Palm Beach, intervenirali su na mjestu događaja te je napadač tijekom akcije upucan i preminuo je na mjestu, prenosi Sky News.

Detalji akcije

Naoružani muškarac identificiran je kao Austin Tucker Martin (21) iz Sjeverne Karoline, prema izvoru upoznatom s istragom.

Glasnogovornik Tajne službe, Anthony Guglielmi, rekao je da je osumnjičenog nekoliko dana ranije obitelj prijavila kao nestalog. Prema riječima Guglielmija, istražitelji vjeruju da je napustio Sjevernu Karolinu i krenuo prema jugu, pritom nabavivši sačmaricu, a u automobilu su mu pronašli kutiju za oružje. Otkrili su i da je osumnjičeni kroz sjeverna vrata Mar-a-Laga autom prošao u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo iz kompleksa.

Dva američka tajna agenta i zamjenik šerifa okruga Palm Beacha suočili su se s muškarcem i naredili mu da baci dva predmeta, rekao je šerif okruga Palm Beacha Ric Bradshaw na konferenciji za medije u nedjelju ujutro. Muškarac je bacio kanistar s gorivom te podigao sačmaricu u 'poziciju za pucanje', zbog čega je policija otvorila vatru, rekao je Bradshaw. Muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja. Nijedan policajac nije ozlijeđen.

Policajci nisu otkrili motive incidenta. FBI je preuzeo istragu i skuplja dokaze s mjesta incidenta, rekli su dužnosnici. Direktor FBI-ja Kash Patel rekao je u objavi na društvenim medijima da agencija 'posvećuje sve potrebne resurse' istrazi.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je Tajna služba 'djelovala brzo i odlučno da neutralizira ludu osobu, naoružanu pištoljem i kanistrom goriva, koja je provalila u dom predsjednika Trumpa.' Sigurnosne mjere oko kompleksa Mar-a-Lago, koji se smatra jednim od najstrože čuvanih privatnih objekata u SAD-u, dodatno su pojačane.

Ministar financija Scott Bessent rekao je da je razgovarao s Trumpom nakon incidenta. Bessent je zahvalio Tajnoj službi za zaštitu predsjednika i njegove obitelji. 'Ne znam je li ova osoba bila tvorac plana, je li neuravnotežena ili što', rekao je Bessent u emisiji Fox Newsa 'Nedjeljno jutro s Marijom Bartiromo'. 2024. godine

Sjedinjene Države suočavaju se s naglim porastom političkog nasilja. Tijekom 2024. godine, Trump je bio meta dvaju pokušaja atentata, uključujući i onaj na njegovu golf terenu u West Palm Beachu. Melissa Hortman, demokratska zastupnica u saveznoj državi Minnesoti, ubijena je iz vatrenog oružja u lipnju 2025. godine zajedno sa svojim suprugom. Nekoliko mjeseci kasnije, ubijen je i konzervativni aktivist Charlie Kirk.