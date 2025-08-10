Ovo se nije dogodilo od Drugog svjetskog rata: Trump za isti stol 'privodi' i Putina i Zelenskog?

Prema izvješćima, Trump „razmatra” mogućnost da na taj sastanak pozove i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kako bi se pridružio njemu i Putinu na istom pregovaračkom stolu, piše Independent.

Summit bi se trebao održati u američkoj saveznoj državi poznatoj kao Posljednja granica sljedeći petak, a tema razgovora bit će rat u Ukrajini.

Kako navodi NBC News, pozivanje ukrajinskog čelnika još je u fazi razmatranja, a na tu su temu obaviještene tri osobe upoznate s internim dogovorima oko sastanka.

Dolazak Zelenskog 'apsolutno moguć'

Visoki američki dužnosnik izjavio je za medij da je Zelenskijev dolazak „apsolutno moguć”, iako još ništa nije konačno dogovoreno. „Svi se iskreno nadaju da će se to ostvariti”, dodao je isti izvor.

Na pitanje je li Zelenskom već upućen službeni poziv, visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je za NBC: „Predsjednik ostaje otvoren za trilateralni summit s oba čelnika. Trenutačno se Bijela kuća usredotočuje na planiranje bilateralnog sastanka koji je zatražio predsjednik Putin.”

Zelenski rezerviran

Zelenski je na najavu summita Trumpa i Putina reagirao prilično rezervirano, naglašavajući kako svaki pokušaj pregovora o okončanju najvećeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata mora uključivati Kijev.

„Sve odluke donesene bez Ukrajine ujedno su odluke protiv mira. One neće donijeti ništa. To su mrtve odluke. Nikada neće uspjeti”, izjavio je Zelenski.

Očekuje se da će Putin iskoristiti summit kako bi predstavio ruske uvjete za sporazum o prekidu vatre. Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući u petak, Trump je priznao da bi svaki mirovni sporazum mogao uključivati „određenu razmjenu teritorija”.

„Dugo očekivani sastanak između mene, kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsjednika Rusije Vladimira Putina održat će se sljedeći petak, 15. kolovoza 2025., u Velikoj državi Aljasci”, objavio je Trump u petak na mreži Truth Social.