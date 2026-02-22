U Korenici prosvjedovali protiv gradnje migrantskog centra. Pogledajte transparente

Nekoliko stotina građana prosvjedovalo je u nedjelju u organizaciji Općine Plitvička Jezera protiv namjere da se na području bivšeg vojnog aerodroma Željava uspostavi centar za migrante

Sudionici prosvjeda održanog u Korenici poručili su Vladi i Ministarstvu unutarnjih poslova da ne pristaju na takvu inicijativu, rekao je Hini načelnik Hrvoje Matejčić (Nezavisna lista Stop). Dodao je da su se predstavnici državne vlasti u subotu prvi puta sastali s lokalnim vlastima i iznijeli planove po kojima bi se gradio centar za 1500 migranata i za do 200 službenika.

Kompleks Željave, kaže načelnik, godišnje posjeti do dvjesto tisuća ljudi te je taj prostor već sad turistički potentan bez da se u njega ulagalo. Smatra da bi se tu mogli organizirati brojni sadržaji, ali i druga infrastruktura te ističe da je lokalna samouprava dugo tražila od države da prostor privede svrsi ili ga prepusti općini. 'Umjesto toga dobili smo ideju centra za nezakonite migrante pa smo na prosvjedu poručili MUP-u da razmotri neku drugu lokaciju', rekao je Matejčić. Kaže da država nastoji iskoristiti novac Europske unije iz lipnja 2024. koji je na raspolaganju do lipnja ove godine te želi pošto-poto podignuti taj centar.

