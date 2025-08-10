Kallas: 'Dogovor Rusije i SAD-a mora uključivati Ukrajinu i EU'

'SAD ima moć da primora Rusiju na ozbiljne pregovore. Bilo kakav dogovor između SAD-a i Rusije mora uključivati i Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Europe', poručila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Američki predsjednik Donald Trump planira se susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci.