Kallas: 'Dogovor Rusije i SAD-a mora uključivati Ukrajinu i EU'

L. Š. / Hina

10.08.2025 u 16:15

Kaja Kallas
Kaja Kallas Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas u nedjelju je rekla da bilo kakav dogovor između Washingtona i Moskve mora uključivati i Ukrajinu i Europsku uniju, dodajući da će u ponedjeljak organizirati sastanak ministara vanjskih poslova država kako bi se usuglasili idući koraci

'SAD ima moć da primora Rusiju na ozbiljne pregovore. Bilo kakav dogovor između SAD-a i Rusije mora uključivati i Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Europe', poručila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Američki predsjednik Donald Trump planira se susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci.

Kallas je naglasila da je tijekom napora prema 'održivom i pravednom miru' međunarodno pravo jasno: 'svi privremeno okupirani teritoriji pripadaju Ukrajini'. 'Dogovor ne smije biti odskočna daska za daljnju rusku agresiju nad Ukrajinom, transatlantskim savezom i Europom', rekla je Estonka.

Dodala je da će europski ministri na sastanku u ponedjeljak razgovarati i o situaciji u Pojasu Gaze.

