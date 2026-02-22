Padaju moćna svjetska imena: Evo koga su sve veze s Epsteinom dosad koštale karijere

Objava nove velike serije dokumenata povezanih s pokojnim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom izazvala je niz ostavki među istaknutim političkim, poslovnim i kulturnim dužnosnicima diljem svijeta

Američko Ministarstvo pravosuđa krajem prošlog mjeseca objavilo je više od tri milijuna stranica materijala - uključujući e-mailove, fotografije i druge zapise - koji otkrivaju dosad nepoznate detalje o odnosima Epsteina s brojnim javnim osobama iz politike, financija, umjetnosti i akademske zajednice. Samo spominjanje nečijeg imena u dokumentima ne znači kaznenu odgovornost, no političke i reputacijske posljedice već su dovele do niza odlazaka s visokih funkcija, dok se na neke osobe vrši dodatni pritisak da učine isto, piše Time.

Ostavke u poslovnom i financijskom svijetu Među najzvučnijim odlascima je Thomas Pritzker, nasljednik hotelskog lanca Hyatt, koji je nakon više od dva desetljeća napustio mjesto izvršnog predsjednika kompanije. Objavljeni dokumenti otkrili su dugogodišnju komunikaciju između njega, Epsteina i Ghislaine Maxwell, Epsteinove bliske suradnice osuđene zbog seksualnog iskorištavanja maloljetnica. Pritzker je priznao da je 'pokazao lošu prosudbu' održavajući kontakt s Epsteinom, ali protiv njega nije podignuta nikakva optužnica. S dužnosti glavne pravne savjetnice investicijske banke Goldman Sachs povukla se i Kathy Ruemmler, bivša pravna savjetnica bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, nakon što su objavljeni e-mailovi koji ukazuju na nastavak kontakta s Epsteinom godinama nakon njegove presude 2008. godine. Ruemmler tvrdi da nije bila upoznata s njegovim zločinima niti mu je pružala pravne usluge.

Ostavku je dao i Sultan Ahmed bin Sulayem, čelnik logističkog diva DP World, čije se ime u dokumentima pojavljuje u više navrata u kontekstu dugogodišnjeg prijateljstva s Epsteinom. Političke i diplomatske posljedice Kontroverze su pogodile i političku scenu. Norveška diplomatkinja Mona Juul odstupila je s dužnosti nakon što su mediji objavili detalje o njezinim kontaktima s Epsteinom, uključujući navode da je njezina obitelj spomenuta u njegovoj oporuci. Britanski laburistički političar i član Doma lordova Peter Mandelson također je napustio stranačku funkciju nakon što su dokumenti otkrili financijske transakcije i komunikaciju s Epsteinom. Podsjetimo, na britanskog premijera Keira Starmera su iz njegove stranke i oporbe vršili pritisak nakon afere vezane uz imenovanje Mandelsona za britanskog veleposlanika u SAD-u unatoč njegovim poznatim vezama s Epsteinom. U Slovačkoj je ostavku podnio savjetnik premijera Roberta Fica za nacionalnu sigurnost, Miroslav Lajčák, navodeći da želi izbjeći političku štetu za vladu, iako negira bilo kakvo nezakonito postupanje.

