Orban zaprijetio: 'Nema dizela za Ukrajinu ni potpore novim sankcijama Rusiji'

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je niz političkih i energetskih protumjera nakon obustave opskrbe naftovodom Družba, poručivši da Budimpešta neće 'pasivno promatrati' situaciju koja, kako tvrdi, ugrožava energetsku sigurnost zemlje. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó također je objavio da će Mađarska u ponedjeljak na sastanku Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu staviti veto na usvajanje 20. paketa sankcija

Ukrajina je ranije optužila Mađarsku i Slovačku za 'ultimatume i ucjenu' nakon što su Budimpešta i Bratislava zaprijetile obustavom isporuke električne energije ako Kijev ne obnovi tranzit ruske nafte preko svog teritorija.

Slovački premijer Robert Fico poručio je da će prekinuti hitne isporuke električne energije Ukrajini ako se tranzit nafte ne nastavi, a slične je prijetnje ranije iznio i mađarski premijer Viktor Orbán. U objavi na društvenoj mreži X u nedjelju Orban je naveo kako će Mađarska poduzeti potrebne korake kako bi osigurala stabilnu opskrbu gorivom dok se isporuke ne nastave. 'Nećemo stajati po strani dok se zatvara naftovod Družba. Osigurat ćemo opskrbu gorivom i poduzeti nužne protumjere', poručio je mađarski premijer.

❗️ We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.



Countermeasures:



❌ No diesel shipments from Hungary to Ukraine.

❌ Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026

Prema njegovim riječima, među najavljenim mjerama su obustava isporuka dizelskog goriva iz Mađarske prema Ukrajini, odbijanje sudjelovanja u financiranju vojne pomoći Ukrajini te protivljenje novom, 20. paketu sankcija Europske unije protiv Rusije. Orban je ustvrdio da Ukrajina pokušava osigurati da ruska energija stiže u Europu 'samo pod njezinim uvjetima', podsjetivši da je Sjeverni tok uništen jer je zaobilazio Ukrajinu, a da se sada blokira 'potpuno operativni naftovod Družba'. Orban je i ranije kritizirao europske sankcije Moskvi, tvrdeći da one više štete europskim gospodarstvima nego Rusiji, a Budimpešta je u više navrata usporavala ili blokirala zajedničke odluke EU-a koje zahtijevaju jednoglasnu potporu država članica. Problem oko ruske nafte za Mađarsku eskalirao je, podsjetimo, koncem siječnja, kada je prekinuta opskrba njihovih dviju rafinerija putem oštećenog naftovoda Družba, koji prelazi preko ukrajinskog teritorija, a usprkos ruskoj agresiji funkcionirao je gotovo četiri godine. Nije sasvim jasno je li prekid rada Družbe povezan s ukrajinskim napadima na naftna postrojenja u Rusiji ili na ruske napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu ili je pak rezultat autonomne odluke Ukrajine da pojača pritisak na Orbanov režim uoči izbora u toj državi u travnju. Mađarska i Slovačka još 2022. godine dobile su izuzeće od sankcija na uvoz ruske nafte, kao i Češka, koja se, za razliku od njih, vrlo brzo riješila ovisnosti o tom izvoru energenata. Proteklih dana iskristalizirala se činjenica da se izuzeće ipak odnosi ne samo na naftu iz Družbe, nego na rusku naftu iz bilo kojeg drugog izvora, no kako su već ranije stručnjaci potvrdili za tportal, za to će biti potrebna prije svega dozvola OFAC-a (agencije Ministarstva financija SAD-a) i Europske unije, koja također nadzire provođenje sankcija Putinovu režimu.