Zapalili poznatu pizzeriju u Zagrebu: Ukrajinac sve priznao

Općinski sud u Novom Zagrebu donio je presudu 27-godišnjem državljaninu Ukrajine koji je priznao sudjelovanje u podmetanju požara u zagrebačkoj pizzeriji Doomsday u Dugavama. Nakon sporazuma s tužiteljstvom osuđen je na godinu dana zatvora uvjetno, uz rok kušnje od pet godina
Riječ je o slučaju koji je početkom godine izazvao veliku pozornost zbog načina na koji je napad izveden, ali i velike materijalne štete koja je nastala u požaru.
Prema presudi, osuđeni, koji je po struci diplomirani ekonomist, priznao je sudjelovanje u akciji te mu je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Uz uvjetnu kaznu mora platiti i 500 eura sudskih troškova, piše Dnevnik.hr.
Detaljno isplaniran napad
Požar je izbio 28. siječnja ove godine u ranim jutarnjim satima, a istraga je pokazala da je cijela akcija bila pažljivo pripremljena.
Prema utvrđenim činjenicama, optuženi i njegovi suradnici prethodno su na benzinskoj postaji na Langovu trgu kupili benzin koji su potom pretočili u boce za vodu. Na automobil Hyundai Accent postavili su registarske oznake koje nisu pripadale vozilu kako bi otežali posao istražiteljima.
Nedugo prije pet sati ujutro razbili su kamenjem staklo terase pizzerije, nakon čega je u unutrašnjost ubačen molotovljev koktel koji je izazvao požar.
Šteta gotovo 80 tisuća eura
Prema rezultatima istrage, jedan od trojice sudionika pobjegao je pješice, dok je osuđeni Ukrajinac napustio mjesto događaja automobilom koji ga je čekao u blizini.
U požaru je potpuno uništen inventar lokala, a vatra je oštetila i dio krova, fasadu te metalnu konstrukciju objekta. Ukupna šteta procijenjena je na gotovo 80 tisuća eura, odnosno 79.633 eura.
Iako je postupak protiv jednog od sudionika sada završen, policija još nije identificirala osobu koja je izravno bacila zapaljivu smjesu u lokal.
Nakon izricanja presude 27-godišnjak je pušten na slobodu.