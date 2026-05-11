suradnja s pavlekom

Ivan Blažičko prvi put progovorio o aferi: Dobio sam keš kao i svi ostali

I.J.

11.05.2026 u 08:45

Ivan Blažičko
Ivan Blažičko Izvor: Pixsell / Autor: Zarko Basic/PIXSELL
Bionic
Reading

Novinar i poduzetnik Ivan Blažičko prvi put je javno komentirao aferu Hrvatskog skijaškog saveza nakon što se njegovo ime pojavilo na popisu za isplate u gotovini koji je kod sebe imao Nenad Eror, uz oko 120 tisuća eura pronađenih na granici.

Blažičko tvrdi da je za HSS radio isključivo kao službeni spiker na utrci 'Snježna kraljica' na Sljemenu te da nikada nije primao drugi novac od Saveza. Potvrdio je da je o svemu ispitan u USKOK-u, ali detalje iskaza ne smije iznositi.

'Novac sam dobio u gotovini za posao koji sam odradio na Sljemenu i ništa više. Od zadnje utrke nisam dobio ni euro', rekao je Blažičko Indexovoj novinarki Ani Raić.

Opisao je kako je tijekom utrka vodio ždrijeb, komentirao utrke, vodio proglašenja i konferencije za medije na više jezika. Kaže da su ga angažirali zbog iskustva i znanja stranih jezika, a tvrdi i da je više puta Vedranu Pavleku rekao kako je spreman posao odraditi i bez honorara.

vezane vijesti

'Istina je da sam prije tri godine bio službeni spiker na sljemenskoj utrci. Ja sam u mirovini i imam svoju privatnu firmu, a za Hrvatski skijaški savez nikada nisam radio niti sam od njih dobio bilo kakav novac osim za posao što sam ga obavio na Sljemenu. U zadnje tri godine od kada utrke nema nisam dobio ništa. Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da sam Pavleku rekao da ću Sljeme odraditi bez honorara, jer mi novac nije bio potreban. Htio sam to raditi iz svog gušta. A zašto su baš mene angažirali? Pa vjerojatno zbog činjenice da postoji vrlo malo komentatora u Hrvatskoj koji mogu komentirati Sljeme, zabavljati publiku i to odrađivati na hrvatskom i još četiri strana jezika, tvrdi Blažičko.

Vila Vedrana Pavleka na Ibizi
  • Vila Vedrana Pavleka na Ibizi
  • Vila Vedrana Pavleka na Ibizi
  • Vila Vedrana Pavleka na Ibizi
Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps

Odbacuje sumnje da je sudjelovao u izvlačenju novca preko lažnih faktura, navodeći da HSS-u nikada nije izdao nijednu fakturu.

'Novac sam dobio i to u gotovini', potvrdio je Blažičko i za Index i tijekom svog iskaza u USKOK-u.

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic

"Dobio sam keš kao što su dobivali skijaši, serviseri i svi ostali. Od zadnjeg Sljemena do dana današnjega niti sam trebao dobiti, niti sam dobio, niti sam na bilo koji način, bilo kada od Pavleka dobio bilo kakav novac. Ja sam novac dobio za posao koji sam napravio na Sljemenu i nikada ništa drugo. Nikada ništa drugo. To je početak i kraj", tvrdi Blažičko.

Potvrdio je i povremenu suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom, ali ističe da se taj posao odvija preko njegove tvrtke, uz uredne ugovore i račune. Ogorčen je što ga se, kako kaže, u javnosti prikazuje kao dio skandala, iako tvrdi da je sav novac dobio isključivo za konkretno odrađen posao na Sljemenu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AMERIKA NA NOGAMA

AMERIKA NA NOGAMA

Teoretičari urote neumoljivo kopaju: Što je istina, a što laž u slučajevima nestalih znanstvenika?
ubojstvo u krapini

ubojstvo u krapini

Napadač na šefa krim-policije ima debelu povijest kaznenih prijava, pucao iz ilegalnog oružja
ISTRAŽIVANJE

ISTRAŽIVANJE

Novi Cro Demoskop: Ovako bi Hrvati glasali da su danas izbori

najpopularnije

Još vijesti