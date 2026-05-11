Ivan Blažičko prvi put progovorio o aferi: Dobio sam keš kao i svi ostali

Novinar i poduzetnik Ivan Blažičko prvi put je javno komentirao aferu Hrvatskog skijaškog saveza nakon što se njegovo ime pojavilo na popisu za isplate u gotovini koji je kod sebe imao Nenad Eror, uz oko 120 tisuća eura pronađenih na granici.

Blažičko tvrdi da je za HSS radio isključivo kao službeni spiker na utrci 'Snježna kraljica' na Sljemenu te da nikada nije primao drugi novac od Saveza. Potvrdio je da je o svemu ispitan u USKOK-u, ali detalje iskaza ne smije iznositi. 'Novac sam dobio u gotovini za posao koji sam odradio na Sljemenu i ništa više. Od zadnje utrke nisam dobio ni euro', rekao je Blažičko Indexovoj novinarki Ani Raić. Opisao je kako je tijekom utrka vodio ždrijeb, komentirao utrke, vodio proglašenja i konferencije za medije na više jezika. Kaže da su ga angažirali zbog iskustva i znanja stranih jezika, a tvrdi i da je više puta Vedranu Pavleku rekao kako je spreman posao odraditi i bez honorara.

'Istina je da sam prije tri godine bio službeni spiker na sljemenskoj utrci. Ja sam u mirovini i imam svoju privatnu firmu, a za Hrvatski skijaški savez nikada nisam radio niti sam od njih dobio bilo kakav novac osim za posao što sam ga obavio na Sljemenu. U zadnje tri godine od kada utrke nema nisam dobio ništa. Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da sam Pavleku rekao da ću Sljeme odraditi bez honorara, jer mi novac nije bio potreban. Htio sam to raditi iz svog gušta. A zašto su baš mene angažirali? Pa vjerojatno zbog činjenice da postoji vrlo malo komentatora u Hrvatskoj koji mogu komentirati Sljeme, zabavljati publiku i to odrađivati na hrvatskom i još četiri strana jezika, tvrdi Blažičko.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps

Odbacuje sumnje da je sudjelovao u izvlačenju novca preko lažnih faktura, navodeći da HSS-u nikada nije izdao nijednu fakturu. 'Novac sam dobio i to u gotovini', potvrdio je Blažičko i za Index i tijekom svog iskaza u USKOK-u.