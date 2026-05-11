Muškarac iz Hrvatske godinama trpio strašne bolove: Dijagnoza ga šokirala

‘Sve je počelo u proljeće 2021. s bolovima u mišićima noge. Osjećao sam umor kao da imam gripu i temperaturu. Kako je to bilo vrijeme pandemije, mislio sam da je riječ o postcovidu ili iscrpljenosti zbog noćnog rada’, ispričao je M.G.

Posljednjih pet godina život 44-godišnjeg M.G. pretvorio se u svakodnevnu borbu s neobjašnjivim bolovima, umorom i nizom neuroloških simptoma zbog kojih je prošao brojne liječničke pretrage, fizikalne terapije i ambulante za bol. Obitelj je potrošila tisuće eura pokušavajući pronaći uzrok njegova stanja, a pravi odgovor stigao je tek kada je jedan liječnik posumnjao na boreliozu, bolest koju prenose krpelji, piše Večernji list.

U početku simptomi nisu izazivali veću sumnju, no stanje se s vremenom pogoršavalo. Godinu dana kasnije, tijekom šetnje sa suprugom, doživio je ozbiljnu epizodu zbog koje je završio u bolnici.

‘Odjednom je počeo halucinirati. Vidio je ljude kojih nije bilo, a lice i ruka su mu se objesili kao kod moždanog udara. Odmah sam ga odvezla u bolnicu’, prisjetila se njegova supruga A.G. Iako su liječnici tada napravili niz pretraga, nalazi su bili uredni.

Tijekom godina bolovi su postajali sve jači. Najprije su zahvatili leđa, zatim koljeno i nogu, a povremeno bi imao trzaje zbog kojih bi gubio ravnotežu i padao. Obitelj je pomoć tražila kod neurologa, neurokirurga, ortopeda i psihijatra. M.G. je mjesec dana odlazio i u ambulantu za liječenje boli, no bez većeg pomaka.

‘Nalazi kralježnice nisu bili toliko loši da bi objasnili takve tegobe. Stalno smo slušali da je riječ o umoru, stresu ili problemima s leđima’, kaže A.G.

Posljednjih mjeseci stanje se dodatno pogoršalo. Bolovi su postali toliko jaki da se jednom na hitnoj pomoći nije mogao ispraviti iz položaja fetusa. ‘Psihički sam bio potpuno iscrpljen. Svaki tjedan pojavio bi se neki novi simptom i više nisam znao što mi se događa’, rekao je M.G.

Supružnici su potom otišli u Zagreb, na Rebro, nadajući se da će mu pomoći operacija kralježnice. No neurokirurg je posumnjao na nešto sasvim drugo. ‘Rekao nam je: “Vama nešto jest, ali kralježnica nije. Možda je pucanj u prazno, ali testirajte se na boreliozu.” To nam tada nije ni palo na pamet’, kaže A.G.

Nalaz je bio pozitivan – M.G. je imao boreliozu, odnosno lajmsku bolest, koju prenosi zaraženi krpelj. Nakon početka antibiotske terapije stanje se počelo popravljati već tijekom prvog tjedna.

M.G. kaže da ugriz krpelja nije povezivao sa simptomima jer nije imao karakteristično crvenilo na koži. ‘Sjećam se da me ugrizao dok sam orezivao grmlje oko kuće, ali nisam tome pridavao važnost. Krpelj me tijekom života ugrizao sto puta. Ovoga puta očito je bio zaražen’, rekao je.

Dodaje kako danas želi upozoriti druge da ne ignoriraju simptome. ‘Da mi je netko prije pet godina rekao da sve to može izazvati jedan ugriz krpelja, ne bih vjerovao’, zaključio je.