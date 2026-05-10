Vozači, oprez! Pas na autocesti A4 kod Ludbrega

Pas je uočen na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Ludbreg, promet ide po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat te iz Hrvatskog auto-kluba mole korisnike za oprez
Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.
Na Istarskom ipsilonu (A8) s riječke strane do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji, iz smjera Istre/Pule u smjeru Zagreba i izlazni krak čvora Matulji, iz smjera Zagreba u smjeru Istre/Pule te dionica između čvorova Veprinac i Matulji.
U pomorskom prometu nema poteškoća.